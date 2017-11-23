فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري ، م.أحمد الحصان، عن افتتاح تحويلة مرورية جديدة ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس عقد (ه ط /٢١٠) وذلك فجر السبت المقبل الموافق 25/11/2017 ، لافتا إلى أن الافتتاح سوف يتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع الادارة العامة للمرور لضمان أمان وسلامة مرتادي الطرق من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك .

وقال الحصان في تصريح صحافي، إن الافتتاح المزمع إجراءه سوف يخدم الحركة المرورية القادمة من طريق الدائري السادس على وصلة الدوحة باتجاه الدوحة، مضيفا أنه ولسلامة الجميع نرجوا من مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعات المسموح بها والموضحة على اللوحات بجانبي الطريق.

وأوضح الحصان أن افتتاح التحويله يأتي ضمن مشروع إنشاء تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس والذي يعد المشاريع الهامة التي تنفذها الهيئة حاليا بهدف خدمة المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان وغيرها من المناطق الأخرى التي سوف تشهد نقلة نوعية في حركة المرور ومعايير الامان والسلامة على الأجزاء الواقعة ضمن عمل المشروع الذي يمشي حاليا وفقا للمواعيد التعاقدية ويبذل العاملين فيه أقصى جهدهم لإنجازه ودمجه ضمن شبكة الطرق لتطويرها وتحديثها وجعلها في حالة جهوزية تامة لخدمة كافة أغراض التنمية .

وذكر الحصان أن المشروع من المشاريع العملاقة التي تنفذها الهيئة والتي تتضمن رفع مستوى الخدمة على الطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 إلى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات للطوارئ، كما سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 تقاطعات إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق، والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق إلى 120 كم /ساعة /بدلا من 80 كم /ساعة باجمالي اطوال طرق ٢١.٢كم ويشمل على 3 جسور بالإضافة إلى جسر آخر بطول 2.8 كم يمر أعلى ثلاثة تقاطعات .