دعا المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد اليوم الخريجين الجدد من الطلبة ضباط الاختصاص في الاطفاء إلى المساهمة مع من سبقوهم بمهنة "المخاطر والإنسانية" وبذل قصارى جهدهم في انقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

وأكد الفريق المكراد في تصريح صحفي على هامش حفل تخريج الدفعة ال17 من الطلبة ضباط الاختصاص حملة الشهادات الجامعية الذي أقيم برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ثقته بالخريجين الجدد في الدفعة المكونة من 50 ضابطا في ان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية المنوطة بهم.



من جانبه قال نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية في (الإطفاء) اللواء المهندس خالد التركيت في كلمة خلال الحفل ان دورة ضباط الاختصاص التي استمرت ثلاثة اشهر شملت برامج عدة مثل علوم الحريق والسلامة في الإطفاء والوقاية من الحريق والتحقيق في أسبابه والقيادة والإنقاذ البحري والمواد الخطرة.



وأضاف التركيت ان الدورة التي أقيمت في مركز إعداد رجال الإطفاء في منطقة (كبد) شملت أيضا عدة تدريبات عملية للضباط وميدانية مع زملائهم بمراكز الاطفاء اضافة الى تدريبات عسكرية في الحرس الوطني الكويتي ليكونوا مؤهلين للعمل وسندا لزملائهم بأعمال الطوارئ والمكافحة.



وبين ان مهنة الاطفاء أضحت من المهن المرغوبة لدى الشباب الذي يطمح للعمل الإنساني الجاد مثنيا في الوقت ذاته على دعم الشيخ محمد العبدالله ومساهمته في تعديل قانون الاطفاء عبر رفع سقف الرواتب وتحقيق المساواة.