قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب اليوم ان القضاء على الارهاب يتطلب تكاتفا دوليا واقليميا لوأد هذه الظاهرة في مهدها.

واضاف الوزير العزب في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال33 لمجلس وزراء العدل العرب ان القضاء على الارهاب "يقتضي تباعا مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب والارتباط بين هذه الجرائم والارهاب".

واعتبر العزب بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أن هذا الامر يستلزم التكاتف دوليا واقليميا لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها.

واحاط العزب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8196) الصادر من الدورة (148) في بند الترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المختصة ومنظماتها ومؤسساتها الدولية الاخرى والذي نص على دعم ترشيح دولة الكويت لعضوية منع الجريمة والعدالة الجنائية للاعوام (2019- 2021) وذلك في اطار حرص الكويت على مكافحة هذه الظاهرة.

واوضح العزب ان ثمة العديد من مجالات التعاون العربي التي اصبحت تقتضي استكمال دراسة اوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لاسيما في اطار مكافحة عمليات غسل الاموال ومكافحة المخدرات والمؤثرت العقلية.

واشار كذلك الى اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة جرائم تقنية المعلومات داعيا الى تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالاشخاص ومكافحة جرائم القرصنة البحرية.

واوضح أنه "لايغيب على متابع الاحداث مدى خطورة تزايد وانتشار هذه الافعال المجرمة والمحظورة دوليا" مشيدا بجهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية والخبراء من وزارات العدل والداخلية العرب التي انتهت من اعداد البروتوكولين الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

واكد الوزير العزب في الوقت ذاته اهمية ما يتضمنه جدول اعمال اجتماع وزراء العدل العرب من بنود وموضوعات اخرى لا تقل في محتواها عما تمت الاشارة اليه من موضوعات.

واعرب عن الامل في ان "يتوافق" الاجتماع في بحث ودراسة الموضوعات والبنود المطروحة والتوصل الى التوصيات المناسبة بما من شانه تحقيق الاهداف المأمولة وتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية