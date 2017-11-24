مكتبتي

لست لصاً





يقدم لنا هذا الكتاب تجربة فتى ‬يجد محفظة في ‬الشارع، ‬فيخوض مغامرة إعادتها لصاحبها فيلاقى ردود فعل كثيرة أثنت على عمله وهنأته، ‬ما دعاه إلى الاستغراب والاندهاش، ‬وطرح تساؤلات مفتوحة كثيرة.

الفكرة إن الإنسان عندما يقوم بما هو واجب عليه ربما يكون اليوم أمرا غريبا، فقد يجد البعض مالا على الطريق فيأخذه لنفسه، دون أن يقوم بالبحث عن صاحبه، وفي هذا خطأ كبير، ولكن الكتاب يريد أن يعلمنا أن الواجب هو الواجب بغض النظر عما يظنه الناس وإن كان الأمر غريبا.. فهذا يعني أن علينا أن نحافظ على الامانة ونوصلها إلى صاحبها مهما كانت الصعاب.

الكتاب من تأليف حسن عبدالله، ونشر دار الحدائق.

امتحان

إنه امتحان من نوع آخر.. ‬امتحان في ‬الحياة. تعيشه مجموعة من الأصدقاء الراسبين عندما ‬يزورون دفتر العلامات، ‬ثم ‬يغيرون رأيهم بحثا ‬عن النجاح الحقيقي.النجاح ليس مجرد تجربة.. النجاح ضرورة لكي يحيا الإنسان حياة طيبة، والنجاح يجب أن يكون نتيجة جهد وتعب، وليس بالغش والخداع.

النص من تأليف الكاتب المؤلف حسن عبدالله، ونشر دار الحدائق.

الدراجة الزرقاء

يواجه بطل القصة مشكلة في ‬ركوب دراجته الزرقاء الجديدة، ‬التي ‬تسير على دولابين، ‬ويقرر إهداءها إلى ابن عمه كريم، ‬وبعد ذلك ‬يندم على وعده له بإهدائها له، ‬ويرغب في الاحتفاظ بها عندما ‬يصبح بارعا ‬في ‬ركوبها.

‬وتحدث المفاجأة أن عمه ‬ينقذ الموقف.فهل كان بطل القصة مضطرا لتقديم وعد ثم يتراجع عنه، والجميل أن يتفهم الآخرون مواقف من يتعهد لهم بأمر ثم يتراجعون عنه، لأننا يجب أن نتفهم مشاعرهم ونقدر مواقفهم، بل علينا أن نساعدهم لكي يحققوا ما يريدون.. وموقف كريم بمساعدة ابن عمه موقف كريم حقا.. نتعلم منه الحب والتعاون والرحمة.

الخوف يأتي من الداخل

كل الناس تشعر بالخوف، والخوف مطلوب أحيانا، لكن عندما يتحول إلى هاجس يصبح خطرا ويجب مراجعة النفس وعدم الاستسلام له.. هذا الكتاب الجميل في شكله ومضمونه، موجه لليافعين، وخصوصا الذين يشعرون بالخوف في أمور معينة، فيساعدهم على التخلص من هذا الخوف غير المبرر، بل وأكثر من ذلك، فهو يريد أن يساعدهم على زيادة ثقتهن بالنفس عن طريق قصة ممتعة مليئة بالأحداث المشوقة.الكتاب من تأليف د.فاطمة البريكي، ونشر دار سما.

أبنائي الصغار

قيمة الكلمة

إعداد: د.طارق البكري

إعداد: د.طارق البكري



البعض يعتقد أنه لا قيمة لكلمة بسيطة يتكلم بها أحدنا، لكن الكلمة أيها الأحبة كل شيء في حياتنا.

الكلمة هي التي نتحدث بها ونعبر بها عن أنفسنا وأفكارنا ومعتقداتنا، وهي التي نتفاهم بها مع بعضنا بعضا، والتعبير الإيمائي هو أيضا نوع من الكلام، وكذلك النغم، والنظر، والابتسامة، وحركة اليد، والأنف، والحاجب.

وقديما قالوا: في البدء كانت الكلمة.

الكلمة أيها الأصدقاء يمكن أن تكون طيبة جدا ورائعة جدا، كما يمكن أن تكون تافهة جدا وسيئة للغاية.

والإنسان عليه أن ينتبه لكل كلمة، لأنه سيحاسب عليها، سواء كانت طيبة أو خبيثة.

ونحن نؤمن بأن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، ذات الأصل الثابت والفرع العالي، تمنحنا ثمارها الطيبة في كل حين بإذن ربها، ومثل الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة التي يجب أن تستأصل من جذورها، لأنها بلا فائدة، بل كلها مساوئ وأضرار.

لذا علينا أيها الأحبة أن نكون حذرين في كل كلمة نقولها، فلا نقول إلا خيرا، ولا نقول إلا حقا.

كونوا كالشجرة الطيبة.

فما أجمل الكلام الطيب، فهو لا يصدر إلا من القلوب الطيبة.

رياضة

كرة القدم





٭ كرة القدم رياضة جماعية تلعب بين فريقين، يتكون كل منهما من أحد عشر لاعبا بكرة مكورة.

٭ يلعب كرة القدم 250 مليــون لاعـب في أكثــــر من مائتي دولة حول العالم، فلذلك تكــــون الرياضة الأكثر شعبية وانتشارا في العالم.

٭ تلعب كرة القدم في ملعب مستطيل الشكل مع مرميين في جانبيه.

٭ الهدف من اللعبة هو إحراز الأهداف بركل الكرة داخل المرمى.

٭ حارس المرمى هو اللاعب الوحيد الذي يسمح له أن يلمس الكرة بيديه أو ذراعيه، بشرط أن يكون داخل منطقة الجزاء.

٭ يستخدم اللاعبون غير الحارس أرجلهم غالبا في الهجوم أو تمرير الكرة، ويمكنهم أيضا استخدام رأسهم لضرب الكرة.

٭ الفريق الذي يحرز أهدافا أكثر يكون هو الفائز. فإذا أحرز الفريقان أهدافا متعادلة في نهاية المباراة، تكون النتيجة إما التعادل أو تدخل المباراة في نظام الوقت الإضافي و/ أو الضربات الترجيحية ويعتمد ذلك على نظام البطولة.

٭ وضعت قوانين لعبة كرة القدم في إنجلترا بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سنة 1863.

٭ يترأس لعبة كرة القدم دوليا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

٭ تنظم بطولة كأس العالم لهذه الرياضة مرة كل أربع سنوات وهي البطولة الأهم دوليا.

٭ تطور أسلوب لعب كرة القدم عبر التاريخ وكذلك الضوابط والقوانين الخاصة بها حتى وصلت إلى المرحلة الحالية المعروفة بكرة القدم الحديثة، التي لم تعد تركز على الهجوم وإحراز العدد الأكبر من الأهداف بقدر ما أصبحت تركز على التكتيك والمهارة، وهي تتمثل في التنظيم العام الذي يستخدمه مدرب فريق كرة القدم لضبط تحركات الفريق داخل الملعب لتحقيق النتيجة المخطط لها.

من التراث





الأمير الصغير وحكيم القصر

أراد حكيم القصر أن يعلم الأمير الصغير وولي عهده درسا في التعامل مع الناس والحياة، فسأله: مولاي، ما المعدن الذي يستهويك ويستميلك من مختلف المعادن الأخرى؟

أجاب الأمير الصغير بثقة: الذهب.. لأنه ثمين وغالٍ ويليق بالملوك أمثالنا.

صمت الحكيم ولم يجب.. ثم ذهب إلى الخدم وأمرهم أن يصنعوا كرتين بنفس الشكل، أحداهما من الذهب الخالص والآخرى من الطبشور، وأن يدهنوا الكرة الطبشور بطلاء ذهبي ليبدو كأنه من الذهب الخالص.

بعد يومين أتى الحكيم بالأمير ووضع أمامه الكرتين الذهبيتين وطلب منه أن يفرق بينهما، أعجب الأمير بهما وصاح فرحا: ما أجملهما.. إنهما رائعتين من الذهب الخالص، لا فرق بينهما!

طلب الحكيم من الأمير أن يدقق النظر بينهما، ولكن الأمير أصر على رأيه.

أشار الحكيم إلى خادم كان يمسك دلو ماء.. فوضع الكرتين في الماء، وإذا بإحدى الكرتين تتلاشى وتذوب في الماء، والكرة الثانية تزداد لمعانا وبريقا.

اندهش الأمير الصغير من هذا المنظر، وقبل أن يسأل الحكيم عن قصده أجاب الحكيم:

- أردت أن تعرف ـ يا مولاي الصغير ـ أن الناس هكذا عند الشدائد، من كان معدنه من ذهب يزداد لمعانا وبريقا.. ومن كان معدنه من طبشور يتلاشى ويختفي كأنه لا شيء.. لا تمش وراء أهوائك أو ما تصوره لك عيناك، لا تعرف قيمة الإنسان الحقيقية إلا وقت الشدة، فمن تركك وقت الشدة لا يستحق أن يكون معك وقت الرخاء!

قصة وعبرة

الأسد والذئب والثعلب









في غابة واسعة الظلال كان يعيش فيها أسد وذئب وثعلب.. وذات يوم طلب الأسد من الذئب والثعلب أن يذهبوا معه ليصطادوا، وأثناء ذلك رأى الأسد حمارا وحشيا ضائعا عن قطيعه، فهجم الأسد عليه هجمة واحدة أردته قتيلا، ثم رأى غزالا يمشي وحده، فأمر الذئب أن يأتيه به في الحال.. ركض الذئب ركضة شجاعة وهجم على الغزال وانقض عليه وأخذه إلى الأسد وهو فخور بنفسه.

أثنى الأسد على الذئب الشجاع بكلمات جميلة جعلته يطير من الفرح.. ثم رأى الأسد أرنبا بريا يسرع الخطى كي لا يراه أحد.. ابتسم الأسد وأمر الثعلب أن يأتيه بالأرنب حالا.

أسرع الثعلب كثيرا حتى وصل إلى الأرنب وأمسكه وقدمه إلى الأسد بحب.. ربت الأسد على ظهر الثعلب بحب وأثنى على شجاعته، فانتفض الثعلب مغرورا بنفسه فقد حاز على إعجاب ملك الغابة.

في المساء جمع الأسد الغنائم وطلب من الذئب أن يقسم الغنائم بينهم، فقال الذئب:

- يا ملك الغابة العظيم.. الحمار الوحشي لك.. والغزال لي.. والأرنب الصغير للثعلب!

احمرت وجنتي الأسد من الغضب ورفع يده بكل قوة وضرب رأس الذئب ضربة فإذا هو ميت بين يديه.

نظر الأسد إلى الثعلب وقال بحزم: اقسم هذه الغنائم بيننا!

وقف الثعلب برهة يفكر ثم قال:

- يا سيدي الكبير.. الحمار الوحشي لك لتتغدى عليه، والغزال أيضا لك لتتعشى به، أما الأرنب الصغير فإنه لك لتتسلى عليه بالسهرة..

أعجب الأسد بقسمة الثعلب الماكر وقال له بخبث:

- أيها الثعلب الماكر من علمك هذا القضاء العادل؟!

أجاب الثعلب بخوف: القضاء الذي نزل برأس الذئب يا ملك الغابة!

حكم

٭ أسرع ببطء.

٭ القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد ان بغضت.

٭ لا تتفاخر بأنك لديك أصدقاء بعدد شعر رأسك، فعند الشدائد ستكتشف أنك أصلع.

٭ لو كانت الحياة وردة، لنجح الجميع باستنشاق رحيقها.

٭ أشقى مخلوقات الأرض إنسان بذاكرة قوية.

٭ ليس كل ما في القلب يحكى، فبعض الصمت أجمل.

٭ البداية هي نصف كل شيء، والسؤال هو نصف المعرفة.

٭ أكبر عائق أمام النجاح هو خوف الفشل.

٭ قطرة المطر تحفر في الصخر، ليس بالعنف ولكن بالتكرار.

٭ لا تمدح أحدا حتى تجربه، ولا تذمه من غير تجريب.

٭ إذا ابتسم المهزوم، فقد المنتصر لذة النصر.

٭ النقود لا تحقق، إنها فقط تهدئ الأعصاب أحيانا.

٭ إن أسعد الناس هم من يفكرون في أكثر الأفكار متعة.

٭ لا يستطيع أحد ركوب ظهرك، إلا إذا كنت منحنيا.

٭ لا تكن كالذي كسر المنبه لأنه أيقظه.

قصة





لغتنا الجميلة

العظيم من الأشياء

٭ المِعْوَلُ: الفَأْسُ العَظِيمَةُ.

٭ الطِّرْبَالُ: الصَّوْمَعةُ العظِيمَةُ

٭ المَلْحَمَةُ: الوَقْعةُ العَظِيمَةُ.

٭ المَحَالَةُ: البَكَرَةُ العَظِيمَةُ.

٭ الدّبْلَةُ والدُّبْنَةُ: اللُّقْمَةُ العَظِيمَةُ.

٭ الرَّقُّ: السُّلَحْفاةُ العَظِيمَةُ.

٭ الدُّلْدُلُ: القُنْفُذُ العَظِيمُ.

٭ القَمَعُ: الذُّبَابُ الأَزْرَقُ العَظِيمُ.

٭ الْحَلَمَةُ: القُرَادُ العَظِيمُ.

٭ الفادِرُ: الوعِلُ العَظِيمُ.

٭ البَقَّةُ: البَعُوضَةُ العَظِيمةُ.

٭ الوئِيَةُ: القِدْرُ العَظِيمَةُ ـ وفي المَثَلِ: كِفْت إلى وَئِيَّةٍ.

٭ الجَرْنَفَشُ: العَظِيمُ الخِلْقَةِ.

٭ الأَرْأَسُ: العَظِيمُ الرَّأْسِ.

٭ العَثْجلُ: العَظِيمُ البَطْنِ.

٭ امْرَأةٌ ثَدْيَاءُ: عَظِيمة الثَّدْيِ.

٭ الأَرْكَبُ العَظِيمُ: الرُّكْبَةِ.

٭ الأَرْجَلُ العَظِيمُ: الرِّجْلِ.

لون





لوحة جميلة

لون الخانات كما هو موضح أسفل الشكل لتحصل على لوحة جميلة





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن









عبرة





كاريكاتير عالمي





متاهة