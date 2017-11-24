محمد راتب

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني اننا تابعنا في الأيام الأخيرة بعض اللغط في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول بعض المنتجات المصرية، مشيرا إلى أنه وبصرف النظر عن بعض التجاوزات والأحكام العامة على المنتجات المصرية في العموم فإننا نشدد على أننا نعتبر هذه المشكلة فنية تحل بشكل هادئ من خلال الحكومتين واللجان المشكلة من الطرفين، والتي تم الاتفاق عليها في التعامل مع هذه المسائل.

جاء ذلك خلال افتتاحه المهرجان الثامن للمنتجات المصرية في جمعية السالمية التعاونية في السوق المركزي بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية في دولة فلسطين الوزير د.ناصر القطامي، ورئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الشراح، وأعضاء مجلس الإدارة، ونجوم رياضة مصريين.

وأعرب القوني عن سعادته لتميز المعرض شاكرا للجمعية تنظيمه بشكل دوري للمرة الثامنة، وسعادته بثقة الجمعية والمواطنين بالمنتجات المصرية، مبينا ان المهرجان اشتمل على مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والمغلفة والمعلبة والمجمدة التي تؤكد الثقة بالمنتج، مؤكدا الحرص الشديد للحفاظ على هذه الثقة.

وتابع: ان من حق الحكومة الكويتية اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه اي مخالفات حفاظا على سلامة وصحة مواطنيها، ومصر أيضا حريصة على التعامل مع هذه المسائل بالجدية اللازمة، مضيفا: هناك آليات متفق عليها وملتزمون بها، ونتوقع من الجانب الكويتي ان ينفذ ما سبق الاتفاق عليه وهذه المشكلة وغيرها ستحل، وسنستمر في هذه الجهود والمعارض التي بالتأكيد تساهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية عبدالرحمن الشراح أن المهرجان يقام للسنة الثامنة على التوالي ويأتي انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تخطت جميع الحواجز، فالكويت حريصة على القيام بدورها الوطني في زيادة الواردات المصرية إلى الكويت لدعم الاقتصاد المصري، مشددا على أن جمعية السالمية من أحرص الجمعيات على سلامة وجودة جميع المنتجات قبل دخولها الجمعية وعرضها للبيع.

وأضاف ان الجمعية كانت من أولى الجمعيات التي منعت بيع بعض المنتجات المصرية منذ القرار الوزاري قبل 6 شهور وهي البصل والخس والجوافة والبطاطس والطماطم والفراولة بعدما أثير بشأن عدم صلاحيتها ولن نسمح ببيع تلك المنتجات في الجمعية إلا بعد الإفراج عنها من الجهات المعنية وإعلان سلامتها.

وأكد ان جميع المنتجات التي تضمنها المهرجان سليمة وموجودة في كل الأسواق والجمعيات ولا علاقة لها ببعض المنتجات التي تم حظر بيعها، لافتا إلى أن الجمعية ستطلق قريبا المهرجان السادس للمنتجات السعودية، مؤكدا دعمه الكامل للشباب الكويتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنه سيقيم مهرجانات تسويقية لهم خلال الأيام المقبلة.