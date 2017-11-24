القزق: الاستعمار العنصري البريطاني جذور مشاكل العالم العربي

عادل الشنان

طالب المشاركون في فعالية ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم التي نظمتها جمعية الثقافة الاجتماعية مساء أول من أمس بحضور عدد من الشخصيات حكومات وشعوب الدول العربية والإسلامية بشحذ هممها لمواجهة العدو الصهيوني، مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بسلام في ظل بقاء دولة إسرائيل.

ورأى أمين عام التحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق أن هناك جهودا دولية تسعى لإطالة عمر إسرائيل من خلال عدة أمور، لافتا إلى أن هذه قوى الكفر لن تتمكن من الحفاظ على وجود هذا الكيان الغاصب.

وأضاف المعتوق: «نحن نعيش زمن غلبة المستضعفين على المستكبرين، زمن هزائم إسرائيل وأذنابها»، مبينا «أن أول بشائر ذلك الأمل هو زوال داعش التي جاءت برعاية قوى الكفر العالمي وبمساعدة إسرائيل ووضعها في مواجهة محور الصمود والمقاومة»، معتبرا «أن زوال داعش مقدمة مهمة لزوال خطر العدو الصهيوني».

وعن وعد بلفور قال إننا نتحدث عن مائة عام من التآمر على هذه الأمة لأجل تمزيقها وإضعافها من خلال وجود العدو الصهيوني في المنطقة لتتمكن قوى الاستكبار والهيمنة من السيطرة على أوضاعنا والتحكم في مقدراتنا ومنعنا من التوحد بأن نكون أمة قوية قادرة على بناء نفسها والنهضة في مختلف شؤونها.

وبين أن أهمية وجود دولة للعدو الصهيوني بالنسبة لقوى الهيمنة ليس لأجل دعم أتباع الدين اليهودي وإنما لأجل الاستفادة من الصهيونية وما تمتلكه من عقيدة عدائية ضد المجتمعات الإنسانية وإضعاف الأمة الإسلامية، لافتا إلى «أن القوى الكبرى منزعجة أشد الانزعاج من الإنجازات الكبرى التي حققتها الشعوب، لاسيما الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة الصهيونية».

من جانبه قال سفير فلسطين السابق لدى استراليا ونيوزيلندا السابق علي القزق «ان جذور مشاكل العالم العربي منذ الحرب العالمية الأولى والمئة عام الماضية ترجع إلى الدور الاستعماري العنصري الذي قامت به بريطانيا»، مبينا «ان بريطانيا هي التي خلقت القضية الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسط وخانت العرب وخدعتهم وجزأتهم من خلال مؤامرة سايكس بيكو 1916 وفصلت الجناح الآسيوي للعالم العربي عن جناحه الأفريقي بزرع إسرائيل في قلبه من خلال وعد بلفور 1917 بإعطاء فلسطين للصهاينة لإقامة نظام استعماري صهيوني عنصري».

وقال «ان مناسبة الذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم هي مناسبة لفتح صفحة جديدة من الأمة العربية مع الأعداء لكي ينهض طائر الفينيق العربي لكي تطالب جماهير الأمة العربية بملايينها بريطانيا بالاعتذار عن فترة استعمارها وجرائمها ومؤامرتها ضد العرب في سايكس بيكو ووعد بلفور وخلقها للكيان الصهيوني في العالم العربي ومسؤوليتها في النكبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني ومآسي الأمة العربية»، داعيا إلى حملة لمقاطعة بضائع كل من يساند الكيان الصهيوني.

من جهته استعرض مدير الدراسات العربية في جامعه سفك في واشنطن د.منير العكش المقدمات التي أدت إلى صدور وعد بفلور المشؤوم، حيث قال، في القرن الثامن عشر انتهت الحروب الصليبية التي كانت مركزة على ارض العرب من بلاد الشام ومصر حيث لم يكن ميزان القوى يسمح بتكرار الحملات الصليبية بسبب قوة الخلافة الإسلامية التي كانت تحكم مساحات شاسعه في آسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، ولكن ظلت الفكرة مختمرة في النفوس وخاصة البريطانيين لإقامة بلد لليهود في فلسطين.

بدوره قال الباحث والمتخصص في القضية الفلسطينية عبدالله الموسوي إن الرهان الحقيقي يقع على كاهل الشعوب العربية لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.

وأشاد الموسوي بموقف رئيس مجلس الأمة الذي طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة البرلمان الدولي والذي لاقى استحسان القيادة السياسية، مؤكدا «ان موقف الغانم يمثل وجهة نظر شعوب دول الخليج والدول العربية والإسلامية».

وبالنسبة لمواقف الشعوب العربية قال إنه على رغم توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل فإن الشعب المصري لم يطبع يوما مع هذا الكيان المغتصب وهذا ما ذكره آخر سفير لدولة إسرائيل في مصر، حيث لم يتم دعوته في فعالية مجتمعية.