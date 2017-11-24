فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن افتتاح تحويلة مرورية جديدة ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس عقد (هـ ط/٢١٠) فجر غد السبت 25 الجاري، لافتا الى ان الافتتاح سيتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لضمان أمان وسلامة مرتادي الطرق من خلال اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان الافتتاح المزمع إجراؤه سيخدم الحركة المرورية القادمة من طريق الدائري السادس على وصلة الدوحة باتجاه الدوحة ولسلامة الجميع نرجو من السادة مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعات المسموح بها والموضحة على اللوحات بجانبي الطريق.

وأوضح الحصان ان افتتاح التحويلة يأتي ضمن مشروع إنشاء تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة حاليا بهدف خدمة المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان وغيرها من المناطق الأخرى التي ستشهد نقلة نوعية في حركة المرور ومعايير الأمان والسلامة على الأجزاء الواقعة ضمن عمل المشروع الذي يمشي حاليا وفقا للمواعيد التعاقدية ويبذل العاملون فيه أقصى جهدهم لإنجازه ودمجه ضمن شبكة الطرق لتطويرها وتحديثها وجعلها في حالة جاهزية تامة لخدمة كل أغراض التنمية.

وذكر الحصان ان المشروع من المشاريع العملاقة التي تنفذها الهيئة والتي تتضمن رفع مستوى الخدمة على الطريق القائم وزيادة عدد الحارات من ٣ الى ٤ حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات للطوارئ، كما سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها ٦ تقاطعات الى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق الى ١٢٠ كم/ساعة بدلا من ٨٠ كم/ساعة بإجمالي أطوال طرق ٢١.٢كم ويشمل على عدد ٣ جسور بالإضافة الى جسر آخر بطول ٢.٨كم يمر أعلى 3 تقاطعات.