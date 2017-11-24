أسامة أبوالسعود

كشف الوكيل المساعد لقطاع المساجد داوود العسعوسي عن استراتيجيته بعد ترؤسه لقطاع المساجد مؤخرا، ذاكرا أن أهم أهدافه الآنية والمستقبلية هو عودة المسجد لدوره الريادي كنواة لوحدة الأمة، فضلا عن منح الإمام والمؤذن المكانة الطبيعية اللائقة بهما كعناصر تسهم في توجيه المجتمع نحو الصلاح.

وقال: تعيش المنطقة من حولنا في أجواء تتغير سريعا وتتلاحق فيها الفتن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من كل حدب وصوب، والكويت في موقع جغرافي ليس بمعزل عن هذه التوترات ما يجعلنا أكثر تماسكا وأكثر التزاما بتصرفات تنسجم مع قرارات الدولة.

وأضاف العسعوسي: ان وزارة الأوقاف وهي تدخل ضمن منظومة الكويت وفي ظل هذه الأحداث وعدم تحمل الدولة أي توترات من أي نوع تضطلع بدور رئيسي ينطلق من المسجد، لذا نهدف الى إعادة دوره الريادي الفاعل، فإبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد نواة لوحدة وتكاتف الأمة، داعيا الى تعاون جميع إدارات قطاع المساجد لتحقيق هذا الهدف ليكون المسجد مصدرا لتآلف الناس وتنظيم حياتهم.

وأكد ان ذلك لا يتأتى إلا عبر الخطب الرسمية والدروس التثقيفية المعتمدة من الوزارة التي تبين دور الحاكم والمحكوم، فإذا تعاون الجميع تحقق للناس الأمن المنشود، لاسيما اذا نجح الإمام في توجيه الناس نحو التؤدة والسكينة ومراعاة الظروف الأمنية من حولنا، مشيرا الى ان قطاع المساجد يملك الآليات المناسبة لبلوغ أهدافه ليكون المسجد جامعا للشتات تحت مظلة واحدة ومعمقا للوسطية والاعتدال وستمكن هذه الاليات من توفير حلول جذرية لأي تحديات قد تواجه قطاع المساجد ان شاء الله، مؤكدا أن القطاع يستمد قوته من الله - تبارك وتعالى - ثم من زملائه في القطاعات الأخرى برئاسة وزير الأوقاف.

ولفت الى ان قطاع المساجد من القطاعات الحساسة والفاعلة في الوزارة، وله إسهاماته ونشاطاته نحو إبراز دور الوزارة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، الريادة في العالم الإسلامي، مشيرا الى ان ذلك يتحقق عبر تعاون إدارات قطاع المساجد التسع مع مكتب القطاع.

وقال ان لديه عددا من الأهداف في طليعتها أبراز دور الإمام والمؤذن ومنحهما التكريم اللائق والمكانة المعنوية والمادية بكل ما نستطيع. والهدف الثاني إبراز الجانب الدعوى والثقافي وعودة المسجد لدوره الحيوي الفاعل من جديد.

وأضاف: الدولة تحتاج جهود كل الوزارات وفي القلب منها وزارة الأوقاف، والمسجد معني بكل أمور الدنيا، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد رائدا وخير منتج للقيادات الفاعلة، فخرج منه السياسي والقائد والمربي والفقيه، مؤكدا ان هدفه إعادة مكانة المسجد العلمية والثقافية والاجتماعية حتى يكون رائدا في المجتمع وله دور فاعل في تآلف القلوب وتصويب الأخطاء وهذا يكون بتعاون الإدارات جميعا مع مكتب القطاع وان شاء الله يكون دورا ملموسا وواضحا في الفترة المقبلة.