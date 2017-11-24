الجائزة تهدف إلى تمكين شعوب أفريقيا من التغلب على الفقر ونقص المياه والأمية وتحسين الرعاية الصحية

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس أمناء جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية الشيخ صباح الخالد أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الجائزة، وذلك يوم أمس الأول.

ويأتي الاجتماع الذي عقد في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي متابعة لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي أعلنها في القمة العربية - الأفريقية الثالثة التي استضافتها الكويت في نوفمبر 2013 بشأن تخصيص جائزة مالية سنوية للأبحاث التنموية في أفريقيا بقيمة مليون دولار أميركي باسم المرحوم بإذن الله تعالى د.عبدالرحمن السميط وذلك للدور الإنساني الذي قام به د.السميط في أفريقيا في مجالات الغذاء والصحة والتعليم للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والبنود المتعلقة بتقارير لجان التقييم والاختيار لجائزة هذا العام في مجال التعليم والتي تشمل نظم التعليم الحديثة سواء التعليم الأساسي أو التطبيقي والجامعي وانتشار المدارس والجامعات والمعاهد والمختبرات المجهزة وتوفير الهيئة التدريسية من مدرسين ومدرسات مؤهلين تربويا ومدربين في المجالات التطبيقية والاجتماعية ومحو الأمية في القارة الأفريقية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة والذي يضم في عضويته كلا من المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد والرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية وليام هنري غيتس الثالث (بيل غيتس) ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا د.مختار ديوب والممثل الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية لافريقيا ونائب المدير العام د.كاواكو اننج ورئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات وعضو اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات طارق المطوع ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يذكر ان قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار أميركي تقدم دعما للدراسات والأبحاث التطبيقية والمشاريع العلمية والمبادرات المبتكرة التي حققت تأثيرا ملموسا وفعالا في دعم التنمية المستدامة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية.

وتهدف الجائزة الى تمكين دول وشعوب افريقيا من التغلب على مشاكل الفقر والجوع ونقص المياه وتحسين الرعاية الصحية ومحو الأمية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية.