المطيري: مشروع «الهوية الوطنية» يخلق مساحة أمام القيادات الشبابية لمواكبة التطورات



بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع معاون العمليات المشتركة في فرنسا اللواء الركن هيرفي غومار أوجه التعاون المشترك لاسيما العسكري.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي أمس إن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري ومدير التدريب العميد الركن خالد الجطيلي والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه.

من جهة أخرى، وبرعاية وحضور الفريق الركن محمد الخضر ومدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، اختتمت صباح أمس الدورة التدريبية الأولى «لتعزيز الهوية الوطنية» والتي قدمتها الهيئة لمنتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، خلال الفترة من 19 لغاية 23 نوفمبر 2017.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها قام مدير عام الهيئة العامة للشباب بإلقاء كلمة شكر من خلالها راعي الحفل والحضور الكريم، مبينا أن الهوية الوطنية هي خير دليل على حب الفرد لوطنه وانتمائه له، وهي تمثل وحدة متماسكة يترابط فيها الجميع أفراد ومؤسسات للعمل على تقدم الوطن وريادته ورفعة رايته، وأن هذه الدورة تأخذ ركائزها من توجيهات صاحب السمو، مؤكدا أن هذا المشروع يخلق مساحة أمام القيادات الشبابية لمواكبة التطورات والمشاركة في قيادة الوطن نحو مستقبل آمن ومشرق.

ثم قام الفريق الركن محمد الخضر بتوزيع الشهادات على منتسبي الدورة، ثم ألقى كلمة رحب خلالها بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للشباب في تعزير الهوية الوطنية من خلال إقامة مثل هذه الدورات في مختلف المؤسسات العسكرية والجهات المدنية التي تساعد على تكاتف وتآلف الشعب الكويتي أجمع، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية حريصة كل الحرص على وضع مناهج تدرس في الكليات العسكرية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب لغرس الانتماء والولاء لهذا الوطن، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن دورة «تعزيز الهوية الوطنية» هي الدورة الأولى ضمن سلسلة متعددة من المحاضرات التي ستقدمها الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع المؤسسات العسكرية.

حضر الحفل نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وعدد من كبار ضباط القادة بالجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للشباب.