أسامة دياب

افتتحت السفارة الإيطالية لدى الكويت عصر امس مركزا جديدا لاستقبال طلبات التأشيرات بالتعاون مع مكتب VFS جلوبال في برج الراية، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في خدمات تجهيز طلبات الحصول على التأشيرة، حيث يوفر المركز العديد من الخدمات لتوفير أقصى قدر من الراحة للمتقدمين، من بين هذه الخدمات خيار تقديم طلبتهم في جو من الراحة للاستمتاع بتجربة أكثر خصوصية، وبالإضافة إلى خدمات تجهز طلبات التأشيرات بفاعلية، سيكون بإمكان مقدمي الطلبات أيضا الوصول إلى منطقة سياحية مخصصة تقدم معلومات سياحية عن مجموعة من الرحلات السياحية المختارة في إيطاليا.

وفي كلمته أثناء حفل الافتتاح، قال السفير الإيطالي في الكويت جوسيبي سكونياميليو: يسرني أن افتتح رسميا المركز الجديد لاستقبال طلبات تأشيرات دخول إيطاليا في مدينة الكويت، ونحن على ثقة من أنه سيقدم أعلى معايير الخدمة الدولية، والمساعدة، وسيعمل على تعزيز وتحسين جودة العملية الحالية لطلب التأشيرة علاوة على ذلك، فان المركز الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة الإيطالية سيكون بمنزلة نافذة مميزة للتعريف ببلدنا الرائع، وتقديم معلومات سياحية شاملة وتقديم المشورة ونأمل أن يزداد عدد الكويتيين الذين يزورون بلادنا ويستمتعون بها».

ولفت الى تزايد الإقبال على ايطاليا كوجهة سياحية مفضلة بين الكويتيين، موضحا ان القسم القنصلي للسفارة أصدر أكثر من 9 آلاف تأشيرة العام الماضي إلا أن هذا العدد لا يعكس الرقم الحقيقي للسائحين الذين يزورون إيطاليا هذا العام، حيث إن أغلبهم يدخلون بـ «شينغن» صادرة عن دول أخرى. وأشاد السفير بنجاح الأسبوع الايطالي في الكويت، موضحا أنه أضحى جسرا من جسور التواصل بين الشعبين الكويتي والإيطالي.