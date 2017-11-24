اختتمت صباح أمس بهيئة العمليات والخطط فعاليات الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين «لؤلؤة الغرب 2018» المشترك بين الجيشين الكويتي والفرنسي، برئاسة مدير التدريب بهيئة العمليات والخطط العميد الركن خالد الجطيلي من الجانب الكويتي ومعاون العمليات المشتركة اللواء الركن هيرفي غومار من الجانب الفرنسي.

وفي الختام، تم التوقيع على محضر الاجتماع لتمرين «لؤلؤة الغرب 2018» تفعيلا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الكويت وفرنسا، وتهدف مثل هذه الاجتماعات التنسيقية إلى الإعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين، إلى جانب توحيد مفاهيم العمليات العسكرية المشتركة وصولا إلى رؤية موحدة للتنسيق والتعاون المشترك في مختلف العمليات القتالية.