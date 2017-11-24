عبدالله الراكان

أطلقت جمعية السلام الخيرية 26 حافلة لإغاثة الشعبين اليمني والسوري محملة بجميع المواد الغدائية والبطانيات وادوات التدفئة وكل ما يلزم اللاجئين السوريين والمحتاجين في اليمن.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية جاسم العون انه بفضل من الله ثم المواطنين واخواننا المقيمين على ارض الكويت الطيبة تم تسكير 26 شاحنة محملة بجميع المواد الغذائية والبطانيات وادوات التدفئة للشعبين اليمني والسوري، مشيرا إلى ان جمعية السلام الخيرية دائما تواكب الحدث في اي مكان، موضحا ان هذه الانطلاقة هي امتداد لانطلاقات قديمة تم فيها ارسال شاحنات الى سورية واليمن ايضا بتبرع من اهل الكويت والمقيمين واخواننا من الخليجيين.

بدوره، قال مدير عام جمعية السلام الخيرية د.نبيل العون انه لاول مرة بفضل الله يتم تسكير 26 شاحنة مخصصة لشعبي اليمن وسورية، موضحا انه سيتم ارسال 13 شاحنة للشعب السوري و13 للشعب اليمني، موضحا ان المساعدات ستصل خلال الاسبوعين القادمين، مؤكدا ان المساعدات بفضل الله ثم بجهود ابناء الكويت والشركات واخواننا المقيمين والخليجيين.