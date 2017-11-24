العربات المتنقلة يسمح لها بالتواجد في منطقة واحدة و«التجارة» تراقبها بنظام «جي بي اس»

سهولة الإجراءات زادت من إصدار الوزارة للرخص التجارية لـ 10 آلاف رخصة خلال العام الماضي

مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لبحث المعايير والآليات لتسليم الأراضي الصناعية عاطف رمضان

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن مؤتمر صحافي سيعقد الأسبوع المقبل سيتم خلاله مناقشة الآليات والمعايير واللجان وكل التفاصيل التي من خلالها يتم تسليم الأراضي الصناعية، مشيرا الى أنه سيتم التركيز على الواردات، مؤكدا أن إنشاء مصانع جديدة أمر من شأنه توفير وظائف للمهندسين الكويتيين والتخصصات الأخرى.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية المهندسين بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيسها، بحضور نائب رئيس جمعية المهندسين م.بشاير العواد وعدد من المهندسين والمهندسات.

وعن إمكانية تواجد العربات المتنقلة في جميع المناطق أو تواجدها في منطقة معينة، قال الروضان إن ترخيص العربات المتنقلة بالنسبة لوزارة التجارة يحتاج الى يوم واحد، بالإضافة الى الجهات الأخرى وان العربات المتنقلة لا يسمح لها بالتواجد الا في منطقة معينة وهي ستكون مزودة بنظام (جي بي اس) لتتم مراقبتها من قبل الوزارة.

من جانب آخر، أكد الروضان على ضرورة إزالة المعوقات أمام الشباب الكويتيين، وذلك لتجنب خروجهم خاصة الكفاءات البشرية منهم للعمل خارج الكويت من اجل البحث عن بيئة عمل مناسبة.

وقال: أعرف كويتيين سافروا للعمل خارج الكويت بسبب بيئة العمل.

وعن إنجازات «التجارة» خلال الفترة الماضية، قال الروضان: نحن نخطئ ونصيب ودائما الطموح يكون اعلى من التنفيذ، وجميع ما انجز خلال الفترة الماضية هو نتيجة تحديات، فإصدار الرخصة التجارية خلال ٣ أيام انجاز لا يعود للفرد ولكن للعمل الجماعي.

وأوضح الروضان ان الوزارة ولجنة «تحسين بيئة الاعمال» وضعتا مؤشر تحسين بيئة الاعمال وخطة متكاملة تم عرضها على اللجنة.

وقال: وقد تمكنا من تنفيذ خطتنا بنسبة 88% من خلال إصدار الرخص متناهية الصغر ورخص العربات المتنقلة والأسواق الموسمية، فكان مؤشر تحسين بيئة الاعمال حقيقيا، وتم تعديل قوانين وقرارات كثيرة وكانت هناك نتائج مثمرة.

وأشار الى أن تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال 10 مؤشرات أخرى، فالمؤشر الذي يقع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة هو مؤشر تأسيس الشركات، حيث قفز هذا المؤشر 24 مركزا، فما استحدث منذ 1 مايو الماضي الى يومنا هذا يدخل ضمن مؤشر السنة القادمة، ونتوقع تحقيق قفزات أخرى وهذا ما وعدنا به المواطنين.

وقال انه خلال العام الماضي كان عدد إجمالي الرخص التجارية ما بين 2900 الى 3300 رخصة وخلال هذه السنة بلغ عدد الرخص اكثر من 10 آلاف رخصة بزيادة ٤ أضعاف عدد الرخص الصادرة العام الماضي، فصارت هناك سهولة في إصدار الرخص سواء متناهية الصغر او الفردية او الشخص الواحد او القابضة، وادخلنا الشركات غير الهادفة للربح، وقريبا سيتم تأسيس الشركات المهنية. وقال الروضان: نعد المواطنين بأن تأسيس الشركة سيتطلب اقل من 3 أيام خلال الفترة المقبلة.

وعن الهيئات التابعة لوزارة التجارة، قال: تم ربط الهيئات بعضها ببعض، وبالنسبة للمتقاعدين فهم يعتقدون ان بتقاعدهم تنتهي حياتهم العملية وهذا غير صحيح فالتقاعد بداية للعمل في السوق الخاص والصندوق الوطني للمشروعات لا يدعم المتقاعد، وقد تم ادخال المتقاعدين للاستفادة من الرخص المتناهية الصغر، وكذلك سيسمح لهم بإصدار ترخيص للعربات.

وأضاف أن مسودة قانون لائحة العربات المتنقلة اشترطت أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيدا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب الخامس أو متقاعد) في حال حصوله على الترخيص أو التصريح.

وبين: اننا نعطي أفضلية للباب الخامس فالمتقاعد لديه معاش وان المشروع يسانده في زيادة مدخوله، ولكن الشباب يعتمدون اعتمادا كليا على مدخول هذا المشروع ونحاول ندرس كل الحالات المختلفة.

وعن ندرة الأراضي الصناعية، قال: ندرة الأراضي الصناعة اكبر المشكلات التي تواجهنا، فعدد الأراضي الصناعية محدود جدا مقارنة بعدد الطلبات المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وقال انه لابد من الاتجاه نحو التصدير من خلال موقعنا الجغرافي، حيث متاح لنا حاليا سوق العراق وكذلك الأسواق الأخرى مثل الصين.