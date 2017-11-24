قلد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي عددا من ضباط الحرس الوطني أنواط الخدمة ووسام الواجب العسكري الممنوحة لهم وفقا للمرسوم الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد تقديرا لخدماتهم المميزة لصالح الدفاع الوطني.

وهنأ الرفاعي المحتفى بهم، ونقل إليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

وأكد أن منح أنواط الخدمة ووسام الواجب العسكري من صاحب السمو الأمير يأتي تقديرا للضباط، واعتزازا بدورهم في أداء واجباتهم الأمنية والعسكرية بالحرس الوطني كمكون أساسي وأصيل في المنظومة الأمنية للكويت، والذي يسعى من خلال وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 للحرس الوطني «الأمن أولا»، ليكون السياج الواقي والدرع الحامية لمقدرات الوطن.