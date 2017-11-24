عادل الشنان

كشفت تقارير الهيئة العامة للصناعة عن مواجهتها تحديات جديدة في إزالة سكراب الإطارات والمركبات الواقع ضمن الأراضي المخصصة للمدينة الذكية جنوب سعد العبدالله، في حين من المتوقع أن يتم تسليم موقع المشروع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبدء في تنفيذ المشروع خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت التقارير ان الهيئة اكتشفت مزيدا من الإطارات غير الظاهرية والتي تقع على عمق أكثر من 10 أمتار وكان السافي قد غطاها.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع ان الهيئة بصفتها مكلفة من قبل مجلس الوزراء بمتابعة شؤون إزالة التعديات والمعوقات على أراضي مشروع جنوب سعد العبدالله تمهيدا لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أدخلت شركة جديدة تعمل على تقطيع ونقل الإطارات ليصبح إجماليها ٤ شركات في ظل انسحاب واحدة قبل عدة أسابيع.

وبين ان التصوير الجوي للموقع بين حجم الإزالة الكبير للإطارات في موقع المشروع والتي تجاوزت ٤٠%، لافتا إلى أن العمل جار حاليا بالتنسيق مع بلدية الكويت لإزالة سكراب السيارات الذي يحوي أكثر من ١٢ ألف مركبة.

وبين أن مشكلة السكراب الحالية تبين عدم القدرة على بيع أو كبس السيارات، لاسيما ان كثيرا منها مرتبط بأحكام قضائية ومديونيات، متوقعا ان يتم نقله الى موقع آخر قريب من سكراب النعايم بالقرب من الموقع الذي تم تحديده لمصانع التعدين والدواجن.

هذا، ونفى مصدر مسؤول في المؤسسة أن تكون هناك حوادث انهيار لمباني ضمن مشروع جنوب المطلاع.

وأضاف المصدر ان الحادثة كانت عبارة عن «سقوط السقالة المنصوبة الملاصقة لحديد أحد الحوائط مما أدى لسقوط الحديد خلال تجهيز تسليم الأعمال لطاقم الإشراف الهندسي في موقع المشروع».

وأشار إلى ان الحادثة نجم عنها إصابة عاملين بإصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات والعلاجات المناسبة في الموقع دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى.

وبين ان إدارة التنفيذ في المؤسسة شددت على المقاول ضرورة الالتزام بأسس الأمن والسلامة حفاظا على أرواح العمال، مؤكدا ان الحادثة لا تعطل من مسار الأعمال الخاصة بالبنية التحتية لمشروع العقد الأول.