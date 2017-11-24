هاني الطفيري - محمد الجلاهمة



تمكن رجال جمرك العبدلي اليوم من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة حاول مواطن تهريبها بوضعها في الإطار الخلفي لمركبة اميركية رباعية الدفع قدم بها لدي قدومه من العراق .



وفي التفاصيل ، قال مدير ادارة الجمرك البري - السيد مشعان الادعس السعيدي- في تصريح صحفي - إن اجهزة التفيش المتقدمة والمعاونة في عمليات ضبط الممنوعات اعطت اشارة الي المفتش الجمركي بوحود كثافة في الإطار الخلفي لمركبة المواطن ليقوم المفتش تحت إشراف رئيس النوبة بنزع الإطار وتمزيقه والعثور علي اكياس بها حبوب كابتي وبعد حصرها تبين انها قرابة ال١٥٠ الف حبة .



وثمن مدير الجمرك البري السيد - مشعان الادعس السعيدي - يقظة المفتش والأجهزة المساندة والفاعلة في كشف المخدرات مشيرا الي ان إدارة الجمرك البري أخطرت مكتب التحري الجمركي لاستلام المتهم والمضبوطات لاستكمال الإجراءات .

وتحذر الإدارة العامة للجمارك جميع القادمين عبر المنافذ المختلفة من مغبة تهريب الممنوعات بكافة أشكالها، وتؤكد أنها ستظل سدا حيال كل من تسول له نفسه تهريب اي من المواد الممنوعة بكافة أنواعها