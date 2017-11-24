الشيخ سالم العبدالله: أحداث المنطقة تحتم علينا حماية وحدتنا الوطنية والتفافنا حول قيادتنا السياسية

أداء الطلبة وتحصيلهم العلمي من الأولويات المطروحة دائما خلال لقاءاتي مع المسؤولين في البلاد

الالتزام بالقوانين والأنظمة للمبتعثين ضرورة والتقيد بكافة اللوائح التنظيمية والأكاديمية في جامعاتهم ومعاهدهم



انطلقت في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا مساء امس الخميس، فعاليات المؤتمر الـ34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة تحت شعار (روح متكاتفة.. لكويت متآلفة).

وقال سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الذي حضره نحو خمسة آلاف طالب وطالبة، أن مؤتمر الاتحاد الوطني للطلبة "يعد امتدادا لألفة أبناء الكويت خارج أرض الوطن واستمرارا للممارسة التاريخية لأهل الكويت في اتباع النهج الديمقراطي المغروس في روح أبنائها للتعبير عن رؤيتهم وتنظيم أمورهم".

واكد أن اهتمام القيادة السياسية بأداء الطلبة وتفوقهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي يعد من الأولويات التي دائما ما تطرح خلال لقاءاته مع جميع المسؤولين في القيادة الكويتية ابتداء من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، وكافة المسؤولين في الحكومة.

ونبه السفير الشيخ سالم العبدالله الى ان ما تمر به المنطقة العربية من احداث "يحتم ضرورة حماية وحدتنا الوطنية وتلاحم صفوفنا كأبناء شعب واحد والتفافنا حول قيادتنا السياسية للوصول بنا إلى بر الأمان ولتجاوز هذه الأحداث ولنصبح بلدا أكثر صلابة".

ولفت الى ان دولة الكويت "في ظل هذه الأحداث المتسارعة من حولنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بحكمة وحنكة قائدنا سمو الأمير والذي يكن له العالم أجمع جل التقدير والاحترام لمواقفه المتزنة والرصينة".

وذكر ان العلم نور وان الطلبة موجودون "في هذا البلد الصديق لا لشيء إلا لكسب العلم والمعرفة والتجربة ولنقلها بعد ذلك لمواصلة بناء وطننا الحبيب الذي بذل أسلافنا الغالي والنفيس من أجل صون أمنه وحمايته وتحقيق تطوره وازدهاره".

ودعا الطلبة الى الاجتهاد والتفاني في تحصيلهم العلمي "متسلحين بالعلم والإيمان ومتيقنين بأنكم سفراء وطننا في الخارج".

واوصى المبتعثين بالالتزام بالقوانين والأنظمة وكذلك التقيد بكافة اللوائح التنظيمية والأكاديمية في جامعاتهم ومعاهدهم وأن يأخذوا في حسبانهم حسن السلوك والتصرف.

واضاف "ان هذا الحرص يسهم بشكل كبير ومباشر في نجاح مهمتكم وسعيكم ويضمن في ذات الوقت عدم تعرضكم لأي عوائق أكاديمية أو قانونية ليس منها جدوى ولا فائدة سوى تأخير تحصيلكم العلمي".

من جهته اكد رئيس المكتب الثقافي في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، د.محمد الرشيدي، في كلمته أمام المؤتمر حرص المكتب الثقافي على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الامكانيات المتاحة لتسهيل المسيرة الاكاديمية للطلبة وبذل جميع السبل المتاحة لمساعدتهم.

وشدد على ضرورة تركيز الطلبة "على التحصيل العلمي بالدرجة الاولى والتمثيل المشرف لدولة الكويت في هذا البلد الصديق".

وحث الطلبة على احترام القوانين والانظمة المعمول بها في الحياة اليومية وان يكونوا خير سفراء للكويت.

واكد اهمية التعليم والتطوير "في بناء مستقبل مشرق ومنتج لبلدنا الحبيب الكويت " ورأى ان افضل سبل الرقي في المجتمع هو "تأهيل روح متكاتفة بالشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة لبناء كويت متألقة تستثمر فيهم وتؤمن بهم وتراهن عليهم لصناعة مستقبلها".

ويستمر المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ثلاثة أيام ويتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على قضايا سياسية ورياضية وانسانية واقتصادية وغيرها بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة الكويتي وشخصيات بارزة.