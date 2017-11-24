أعلن عميد السلك الدبلوماسي سفير البلاد لدى المملكة المتحدة، خالد الدويسان، اليوم الجمعة، عن تبرع دولة الكويت بمبلغ خمسة ملايين جنية إسترليني كمساهمة في مشروع توسعة متحف سلاح الجو الملكي البريطاني.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر سفارة دولة الكويت بالعاصمة البريطانية وشهدها أركان السفارة ورئيس المكتب العسكري اللواء فهد الباز وأعضاء مجلس ادارة المتحف.

وقال السفير الدويسان إن هذا التبرع يأتي تجسيدا لعمق العلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة، مشيرا الى ان افتتاح المتحف والمتوقع في شهر مايو من العام المقبل سيكون تحت رعاية ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضح انه نظرا لهذه العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين الصديقين فقد قرر القائمون على ادارة المتحف تسمية أحد أهم حظائر الطائرات الموجودة في المتحف باسم دولة الكويت.

وأضاف انه سيتم أيضا تخصيص جناح في المتحف لعرض صور فوتغرافية ولوحات تاريخية تعكس تاريخ التعاون والشراكة بين الكويت وسلاح الجو الملكي.