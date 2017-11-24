فاز المصور الكويتي ماجد الزعابي بالمركز الأول في مسابقة التصوير العالمية التي ينظمها اتحاد الحياة البرية الوطنية في الولايات المتحدة من بين 25 ألف صورة فوتوغرافية حول العالم شاركت في المسابقة.

وقال الزعابي، مساء امس الخميس، إن الصورة الفائزة اختيرت من بين 25 ألف صورة شاركت في مسابقة مجلة (ناشيونال) للحياة البرية لعام 2017 والتقطت أثناء لحظة عابرة جمدها الزمن في صورة.

وأضاف "أيا كان مصدر سحر هذه الصورة وغيرها من الصور فإنها جميعا تعكس شغف التصوير الفوتوغرافي والاحترافي في كل أنحاء العالم وتساهم بتقديم رؤية تثبت الطبيعة في الحياة المحيطة بنا".

وأشار الزعابي إلى أن "بعض المشاركين خطط لهذه اللقطة بالتفصيل وحاول كثيرا واخطأ ثم تحلى بالصبر حتى التقطها فيما حول البعض الآخر لحظة عابرة حالفها الحظ الى شيء لا ينسى وساعدونا جميعا على ان نرى ونشعر ان عالم الطبيعة يستحق انتباهنا اليقظ".

وعن الصورة الفائزة أوضح الزعابي "انها تمثلت في لحظة كان شبل الأسد يداعب انف امه بانفه محتلا مركز الصدارة في دائرة عائلية دافئة جذبتني بسبب ما لمسته من حنان العائلة والحب الذي ملأ هذا المشهد حيث كان الوقت متأخرا في محمية (اولاري موتوروجي) في كينيا".

وحصد المصور الزعابي اكثر من 100 إنجاز عالمي في التصوير الفوتوغرافي بينما اختير مؤخرا من بين 32 مصورا حول العالم بمناسبة مرور 100 عام على انشاء شركة (نيكون) العالمية لتجربة احدث كاميراتها في التصوير الفوتوغرافي.

يذكر ان اتحاد الحياة البرية الوطنية هو اكبر واقدم منظمة محافظة على الحياة البرية في الولايات المتحدة وتعمل من اجل الدفاع عن الحياة البرية منذ عام 1936 حيث ساهمت في زرع قيم مجتمعية للحفاظ على الحياة البرية والتراث الأمريكي.