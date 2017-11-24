أعلن رئيس المكتب الثقافي بسفارة البلاد لدى مصر، المستشار د. احمد المطيري، اليوم الجمعة، تدشين موقع المكتب الثقافي الالكتروني لتقديم خدمات للطلبة رسميا في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وقال المطيري ان المكتب استعان بشركة متخصصة لإعداد الموقع الالكتروني وعنوانه (www.kwcultureg.com) مؤكدا أنه تم الانتهاء من ذلك وسيكون الموقع متاحا مجانا على الهواتف الذكية عبر متجري (اندرويد) و(آي.أو.أس).

واكد ان الموقع سيكون نقلة كبيرة للمكتب الثقافي في التواصل مع الطلبة وتقديم الخدمات، مشيرا كذلك إلى أنه من شأنه تقديم خدمات كثيرة للطلبة الذين سيكون لكل واحد منهم اسم مستخدم خاص وكذلك كلمة سر.

واوضح ان من الخدمات التي يقدمها الموقع المكاتبات الخاصة بالمكتب الصحي والفنادق ومن يهمه الامر وطلبات اجراء معاملة او ترشيح او سحب او تأجيل او موقف دراسي او تصديق افادة قيد وغيرها من الخدمات.