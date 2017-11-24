عاد رئيس الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، والوفد البرلماني المرافق له اليوم الجمعة، إلى البلاد بعد اختتام مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني والأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت.

وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب الدكتور وليد الطبطبائي وعضو اللجنة التنفيذية النائب الدكتور خليل ابل إضافة إلى النائب الحميدي السبيعي.