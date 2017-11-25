أعلن عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان تبرع الكويت بمبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني كمساهمة في مشروع توسعة متحف سلاح الجو الملكي البريطاني.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر سفارتنا بالعاصمة البريطانية وشهدها أركان السفارة ورئيس المكتب العسكري اللواء فهد الباز وأعضاء مجلس ادارة المتحف.

وقال السفير الدويسان في تصريح ان هذا التبرع يأتي تجسيدا لعمق العلاقات المتميزة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة مشيرا الى ان افتتاح المتحف والمتوقع في شهر مايو من العام المقبل سيكون تحت رعاية ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضح انه نظرا لهذه العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين الصديقين فقد قرر القائمون على ادارة المتحف تسمية إحدى أهم حظائر الطائرات الموجودة في المتحف باسم الكويت.

وأضاف انه سيتم أيضا تخصيص جناح في المتحف لعرض صور فوتوغرافية ولوحات تاريخية تعكس تاريخ التعاون والشراكة بين الكويت وسلاح الجو الملكي.

وأعرب الدويسان عن سعادته بتزامن مراسم افتتاح هذا المشروع «المهم» مع احتفال المتحف بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس سلاح الجو الملكي مطلع العام المقبل وذلك من خلال تشييد مركز متكامل في لندن يكون معلما حضاريا ومعماريا بارزا ويحظى بمكانة دولية مرموقة.

وبيّن في هذا السياق ان هذا المعلم يهدف الى التعريف بتاريخ أول سلاح جو مستقل في العالم وكذلك تاريخ العلاقات الوطيدة التي تربط بين سلاح الجو الملكي وعدد من الدول الصديقة ومنها الكويت التي تتمتع بعلاقة وثيقة مع سلاح الجو بدأت في عام 1919 إلى هذا اليوم.

ولفت الدويسان الى ان الكويت ارتبطت بعلاقات تاريخية مع سلاح الجو الملكي البريطاني امتدت عبر ما يقارب 100 عام مشيدا بمواقف المملكة المتحدة الثابتة بدعم امن واستقرار الكويت طوال القرن الماضي.

من جهته اعرب سفير متحف سلاح الجو البريطاني توني ايدواردز عن شكره وتقديره العميقين للمساهمة الكويتية في هذا المشروع الذي سيعزز العلاقات بين البلدين ويخلد للأبد «محطات مهمة» من تاريخهما المشترك.

وقال ايدواردز في تصريح انه «تم العمل مع الجانب الكويتي لمدة خمسة اعوام لانجاز هذه الفكرة التي تخلد للأبد القصة الرائعة بين سلاح الجو الملكي ودولة الكويت».

واضاف ان «السفير الدويسان كان محقا عندما اشار الى عمق العلاقات بين البلدين وبخاصة تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني اول مهمة خارجية له للدفاع عن الكويت عام 1919 بجانب مدرعات من الجيش البريطاني».

وذكر ايدواردز ان «الكويت ساهمت مع دول الخليج في شراء 50 طائرة (سبيت فاير) لقواتنا الجوية في الحرب العالمية الثانية».