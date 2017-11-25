ضرورة تدريب وتأهيل المتطوعين ليكونوا على استعداد للمشاركة في الطوارئ

اطلعت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد خلال زيارتها لبلدة نورتشا بإقليم أومبريا وسط ايطاليا على دور العمل التطوعي في مواجهة الكوارث الطبيعية وذلك في اعقاب الزلزال الذي ضرب البلدة عام 2016.

ورافق الشيخة أمثال الأحمد في زيارتها أول من أمس سفيرنا في ايطاليا الشيخ علي الخالد والملحق العسكري العميد د.بشار عبدالرضا والوفد الكويتي المرافق.

وكان في مقدمة مستقبليها رئيسة حكومة الاقليم والبرلمانية الأوروبية السابقة كاتيوشا ماريني، وعمدة نورتشا نيكولا أليمانو، ورئيس هيئة الحماية المدنية الايطالية أنجلو بويللي، وعدد من ممثلي السلطات الرسمية والسكان، وزارت الشيخة أمثال الأحمد التي اعربت عن تضامن الكويت مع أهل البلدة مستشفى البلدية المركزي المتضرر وحضانة للأطفال أعيد بناؤها، كما اطلعت على جهود انقاذ المعالم التاريخية التي اصابها الدمار، والتقت فرق المتطوعين الذين شاركوا في عمليات الانقاذ والاسعاف الضخمة فور وقوع الزلزال، حيث استمعت لتجربتهم وأشادت بدورهم وعطائهم.

وأطلعت فرق المتطوعين على تجربة العمل التطوعي في الكويت ودوره المهم إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. وقالت الشيخة أمثال في تصريح لـ «كونا» ان هذه الزيارة تمت بدعوة من رئيس هيئة الحماية المدنية الايطالية أنجلو بويللي، حيث وصفتها بالفرصة الممتازة للتعرف على ما قامت به فرق المتطوعين وكيفية مشاركتهم مع الجهات الرسمية في عمليات الانقاذ بشكل منسق ومنظم.

وأعربت عن تقديرها وإعجابها بنماذج تضامن الأهالي فيما بينهم مثل استخدام الكلاب الخاصة في بيوتهم وتدريبها على عملية البحث والانقاذ وانتشال الناجين، مؤكدة حرصها على الاستفادة من مثل هذه النماذج في تعزيز وتوسيع العمل التطوعي بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، موضحة اهمية تولي الأجهزة الحكومية تدريب وتأهيل المتطوعين كي يكونوا دائما على استعداد للمشاركة الفعالة حال وقوع أي طارئ وتحت اشراف المعنيين، معربة عن تطلعها الى أن يقوم مركز العمل التطوعي في الكويت بتطبيق هذا النموذج الناجح.

وأشادت بنتائج الزيارة وما حققته من استفادة يمكن ان تؤسس لتعاون مثمر لاسيما في مجال العمل التطوعي والاستفادة الأمثل من دور المتطوعين.

واعلن الاتحاد الأوروبي بلدة نورتشا «عاصمة أوروبية للعمل التطوعي» باعتبارها مثالا نموذجيا لمشاركة المتطوعين الذين هبوا اليها والمناطق المنكوبة في الزلزال المدمر الذي ضرب وسط ايطاليا والمنطقة في اكتوبر من العام الماضي.

.. وبحثت تعزيز التعاون الثنائي في العمل التطوعي

بحثت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد مع رئيس الادارة القومية للاطفاء الايطالية المحافظ برونو فراتازيو التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تطوير منظومة العمل التطوعي الكويتية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع المحافظ فراتازيو حيث بحثا خبرات جهاز الاطفاء الايطالي في تطوير منظومة العمل التطوعي الكويتية.

وأكد فراتازيو في لـ «كونا» عقب لقائه الشيخة أمثال الأحمد اهمية زيارة الوفد الكويتي، إذ سمحت بعرض قدراتنا التشغيلية المركبة التي تشمل مجالات مختلفة بينها المخاطر النووية والبكتريولوجية والكيميائية والإشعاعية.

وقال ان الجانبين اتفقا على البدء معا في تعاون ثنائي من شأنه أن يتيح الاستعانة بقدراتنا التقنية ومعارفنا المتميزة في مجال التعامل مع مخاطر التلوث النووي وما شابه، موضحا ان ادارة المطافئ الايطالية التي طورت بالفعل أشكالا مهمة من التعاون مع عدد من البلدان خارج أوروبا في مجالات مختلفة، ترى امكانية قيام علاقات تعاون بناء مع الكويت الصديقة تشمل على تبادل الزيارات بين الفنيين في البلدين وتبادل متواصل للمعلومات.

كما أبدى اهتماما خاصا بطلب سفير الكويت وعميد سفراء مجلس التعاون في ايطاليا الشيخ علي الخالد التنسيق مع السلك الديبلوماسي الأجنبي وتزويده بالاخطارات والمعلومات الفورية الخاصة بسلامة السفارات وأمن رعاياها على الأراضي الايطالية وفي العاصمة روما التي طالتها ظواهر زلزالية أخيرا.