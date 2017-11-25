الدعيج يتفقد مكتب «كونا» في العاصمة الأردنية

اختتم المؤتمر الـ 45 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اعماله بالتجديد لرئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج برئاسة الاتحاد وعقد الدورة المقبلة للجمعية العمومية بالكويت.

وجاء في البيان الختامي ان الجمعية العمومية للاتحاد زكت الشيخ مبارك الدعيج رئيسا للاتحاد للمرة الثانية على التوالي كما قبلت دعوة الكويت لاستضافة الدورة المقبلة للجمعية العمومية.

وذكر البيان ان الجمعية اختارت نائبين للرئيس هما مدير عام وكالة الأنباء العمانية ومدير عام الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (ننا) كما اختارت الجمعية هيئة أمانة جديدة للعامين المقبلين بعضوية المديرين العامين لوكالات أنباء السعودية (واس) والأردن (بترا) والامارات (وام) وتونس (وات).

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد برئاسة مدير عام وكالة الأنباء العمانية وعضوية المديرين العامين لوكالات الانباء الفلسطينية والمغربية والموريتانية والسودانية ووكالة الشرق الاوسط للأنباء والوكالة الوطنية للاعلام ومن يرغب.

وأضاف ان الجمعية العمومية اكدت أهمية عقد الاتحاد موائد مستديرة مع وكالات الانباء الدولية كل عامين لتوضيح الامور التي تحصل في المجال الاعلامي وتصحيح اي خبر او توجه اعلامي ضد الدول العربية «لاسيما بعد التيارات الارهابية وتوسعها واقامتها علاقات مع وكالات تسعى لنشر اخبار تلك التنظيمات بهدف تحقيق سبق صحافي».

وفيما يتعلق بعلاقة الاتحاد مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اكد البيان ايضا ضرورة ابقاء باب الحوار مفتوحا مع اليونسكو على أن يعقد لقاء سنويا مع المسؤولين المعنيين في المنظمة الدولية بالاعلام ووسائل الاتصال لبحث رفض خطاب الكراهية وكيفية محاربة الارهاب بالوسائل الاعلامية، اضافة الى تحقيق الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان.

ووفق البيان فقد جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع وكالات الانباء في اوروبا وتشكيل اطار بين الطرفين لعقد اجتماعات سنوية لتبادل الافكار والمعلومات حول تطور وكالات الانباء والادوار التي يمكن ان تلعبها في العقود المقبلة.

وذكر أن أعضاء الاتحاد رحبوا بفكرة وكالة انباء الامارات (وام) باحتضان مؤتمر بعنوان «نحو خطاب اعلامي متسامح» لبحث الدور الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في مكافحة الإرهاب وكيفية مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام ونشر رسائل التسامح والعمل على توحيد الجهود في محاربة «الامية الإعلامية».

من جانب آخر، قام الشيخ مبارك الدعيج بزيارة تفقدية لمكتب «كونا» في عمان ضمن إطار زيارته الحالية للعاصمة الأردنية.

واطلع الدعيج من مسؤول المكتب محمود بوشهري على سير العمل في المكتب وجميع الاحتياجات المطلوبة لتسهيل مهامه لاسيما من ناحية التعامل مع الاخبار ومتابعة الأحداث.