الكويت من أقل الدول في قضايا الإرهاب بفضل توجيهات صاحب السمو

القاهرة - هناء السيد

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الكويت من اقل الدول في قضايا الإرهاب، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، موضحا انها حققت العديد من المكاسب نتيجة علاقاتها المتزنة مع جميع دول العالم وهي السياسة التي يدعمها صاحب السمو، حيث تقف على مسافات متساوية من الجميع.

وأضاف العزب في تصريحات للصحافيين خلال ختام الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل العرب أن هذه السياسة حققت نجاحا سواء في الأمم المتحدة أو في جامعة الدول العربية وتحظى بتقدير من الجميع، لافتا الى ان الكويت من الدول المؤسسة للجامعة العربية، مشيرا الى وقوف الكويت على مسافة متساوية من الدول العربية كافة.

وأعرب عن ارتياحه للموافقة على مشاريع القرارات التي تم طرحها على المجلس الوزاري، مشيرا الى أهمية تصديق الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقيتين العربيتين لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الدول العربية من خلال التشريعات القانونية والقضائية، قال ان الاجتماع أكد أهمية توقيع الاتفاقيات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، داعيا الدول الى التصديق على هذه الاتفاقيات.

وردا على سؤال بشأن استضافة الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق، أعرب عن تمنياته لجمهورية العراق بالمزيد من الاستقرار بعد استكمال النصر النهائي على تنظيم «داعش» متطلعا الى أن تخلو كل الدول العربية من آفة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أكد العزب ما تحظى به القضية الفلسطينية من أهمية قصوى لدى كل عربي، منوها بموقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي أو الشعبي، مذكرا ان انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية كان من الكويت، واصفا فلسطين وشعبها بأنها العين الثانية للوطن العربي، لافتا الى أن صاحب السمو عندما كان وزيرا للخارجية كان الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، داعيا الى «توافق» جميع القوى الفلسطينية، مشيرا الى أن ما طالب به ممثل فلسطين وافق عليه وزراء العدل العرب.