القاهرة ـ هناء السيد

ثمن وزيرا العدل الفلسطيني على ابودياك والعراقي حيدر الزاملي دور وجهود صاحب السمو الأمير والكويت وشعبها والدعم المستمر واللامحدود للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، منوهين الى انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية من الكويت.

واضاف ابودياك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال ختام اجتماعات الدورة الـ 33 لوزراء العدل العرب بالقاهرة ان الاجتماع جاء ليؤكد على تأمين الدعم العربي وتمكين الاطفال من الصمود واعادة تأهيلهم، مشيرا الى عنصرية القوانين التي تمارسها اسرائيل ومنها توقيف ومحاكمة الاطفال دون سن 14عاما.

واكد ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما ساهم في إضعاف قواعد العدالة والسلم الأهلي وإنفاذ القانون والأحكام عربيا ودوليا في مكافحة الجرائم الإرهابية، داعيا إلى مساندة دولية لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي ان العلاقات الكويتية ـ العراقية تاريخية واخوية، موضحا ان الزيارات المستمرة بين الشعبين الشقيقين وكذلك الزيارات الرسمية تؤكد ذلك، مضيفا ان هناك لجانا كويتية ـ عراقية مشتركة تهدف الى توطيد التعاون الاستثماري والتبادل التجاري. وقال الزاملي ان العراق قدم مقترحات بمجلس وزراء العدل العرب في مجال مكافحة الارهاب وتعويض المتضررين من القضايا الارهابية خاصة ان العراق له باع طويل في هذه القضية وأقام مؤسسة كاملة لتعويض ضحايا الارهاب ويمكن للدول العربية الاستفادة من هذا المشروع، وسنعمل على تعميمه بشكل استرشادي ومبسط لباقي الحكومات العربية.