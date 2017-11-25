الظفيري: متابعة توصيات مؤتمر الكويت الأول لتحقيق الأمن الاجتماعي

نظم القطاع الشرعي بمركز الجهراء للأمن الاجتماعي حلقة نقاشية بعنوان «الطلاق.. الأسباب والحلول» برعاية محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير والتي قدمها كل من المحاضر في جامعة الإمام د.علي الشبيلي ورئيس مركز إصلاح ذات البين في السعودية د.عبداللطيف الغامدي، وذلك في قاعة القصر الأحمر.

وحضر الورشة مجموعة من المحامين والدكاترة المتخصصين بالجوانب الأسرية والأئمة والخطباء وإخصائيين في وزارة التربية وتم التطرق لأسباب الطلاق وحلول منع حدوثه بين الأزواج من خلال آليات ووسائل متنوعة، وقد خرجت الحلقة النقاشية بالعديد من التوصيات. وذكر رئيس القطاع الشرعي أنور الظفيري ان القطاع حمل على عاتقه تنفيذ استراتيجية وتطبيقها خلال السنوات الـ 5 المقبلة ومنها متابعة توصيات مؤتمر الكويت الأول لتحقيق الأمن الاجتماعي والخطة التشغيلية لإنشاء المراكز الـ 5 التي تعتبر فريدة في نوعها ومنها مركز واع وسمو وقيم وشفاء ونماء.

وشكر جهود وتسهيلات محافظ الجهراء الفريق المتقاعد فهد الأمير الذي أخذ على عاتقه دعم ومساندة القطاع الشرعي في جميع برامجه وأنشطته.

الجدير بالذكر ان القطاع الشرعي في مركز الجهراء له عدة نشاطات وفعاليات خلال العام تتلمس حاجة المنطقة ويتم خلالها استقدام العديد من المتخصصين لوضع الحلول وتقديم التوصيات المناسبة والتي يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بها.