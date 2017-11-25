أعلن مدير إدارة الموارد المالية والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني عن انطلاق حملة «#دفئا_ وسلاما» والتي تسعى الجمعية من خلالها لمساندة ودعم اللاجئين السوريين في فصل الشتاء شديد البرودة المتواجدين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والنازحين في الداخل السوري حيث تصل درجات الحرارة في هذه البلدان إلى ما دون الصفر مما يتسبب في انتشار الأمراض وصعوبة الحركة والنقل ووصول الغذاء والعلاج، مما يفاقم بدوره من واقعهم المرير.

وتابع الثويني: كما حرصنا أن يكون لأهلنا في اليمن الشقيق نصيب موفور من الحملة، فاليمن يمر حاليا بكارثة إنسانية مريرة، لذا حرصنا عبر شركائنا في الميدان من الجمعيات الرسمية اليمنية أن نقوم بتوفير المستلزمات الضرورية للمستفيدين ومنها الكساء حيث نوزع ملابس الشتاء والبطانيات ووسائل التدفئة مثل المازوت والخشب والفحم وكذلك المساعدات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

مضيفا أن حملة «دفئا وسلاما» تشمل كذلك دولة البانيا والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما تحت الصفر بدرجات ومن خلال زيارتنا المتكررة لمسنا عن قرب مدى حاجتهم الشديدة لهذه الحملة، ونحرص أن نقوم بتوزيع هذه المساعدات يدا بيد ونقول للمستفيدين هذه «خيرات أهل الكويت والمحسنين» ونوثق المساعدات ويتم نشرها عبر حسابات الجمعية بشتى منصات التواصل.

وحول طرق المساهمة في الحملة قال الثويني: تبلغ تكلفة الحملة 30 ألف دينار وقيمة السهم 20 دينارا مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أيُّما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة، وأيُّما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيُّما مسلم سقى مسلما على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم» للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 1800082 أو زيارة موقع الجمعية عبر الإنترنت.