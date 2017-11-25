محمد راتب

قال نائب رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية ندى الشمري ان الجمعية نظمت ندوة تثقيفية عن الإسعافات الأولوية بالتعاون مع وزارة الصحة في صالة تنمية مجتمع مدينة سعد العبدالله، موضحا ان الهدف هو توعية الاهالي والاستفادة من الإسعافات الأولوية وآلية التعامل معها في حالة حدوث طارئ او حادث.

وشرح المسعفون في إسعاف محافظة الجهراء للحضور أنواع الكسور وأهمية التعامل معها بحذر بالاضافة الى التعامل مع الحوادث التي قد تواجه أي شخص، لافتين الى ان هناك حالات قد نواجهها مثل النزيف وهي 3 أنواع وأخطرها الشرياني والذي قد يؤدي الى الوفاة ويكون باللون الفاتح، ومن ثم الوريدي والذي يكون الدم غامقا ومتدفقا وخطرا ولكنه أقل خطورة من الشرياني، ومن ثم الشعري والذي يكون بسيطا.

وأوضحوا كيفية التعامل مع «الغصة» في حالة الأكل او تناول أشياء غريبة من خلال آليات معينة للبالغ والطفل والرضيع بحيث يتم إسعافهم بشكل أولي وسريع، شارحين آلية التعامل مع الحروق وكيفية تفادي تطور إصابات الحروق، حيث ان الأهمية تكمن في استمرار تنفس المصاب حتى اذا كانت حالته صعبة ومحاولة تهدئته حتى وصول المساعدة.