رفع الجاهزية القتالية والبدنية لأداء المهام بكفاءة واقتدار

تحت رعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أقيم في معسكر الصمود حفل تخريج 5 دورات وهي: تأسيسية الشرطة العسكرية، ومآمير إشارة لضباط الصف والافراد، وتشغيل محطة الاستطلاع، وتفتيش الاشخاص والسيارات، وأطقم آلية السور.

ونيابة عن راعي الحفل نقل العميد الركن حمد سالم تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وراعي الحفل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، مشيدا بأدائهم المشرف وجاهزيتهم القتالية والبدنية خلال الدورات واستيعابهم لجميع نواحي التدريب الميداني بما يؤهلهم للقيام بواجبهم تجاه وطنهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد أن المستويات العالية التي أظهرها منتسبو الدورات تؤكد نجاح الخطط التشغيلية لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 للحرس الوطني «الأمن أولا»، التي أولت الجانب التدريبي اهتماما كبيرا عبر مواكبة كل المستجدات وتبادل الخبرات وإقامة التمارين المشتركة مع المؤسسات العسكرية المتقدمة.

وفي نهاية الحفل قام العميد الركن حمد سالم بتوزيع شهادات ودروع التفوق على أوائل الخريجين، مشددا على أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على المستويات التي حققها خريجو الدورات، لدعم مسيرة الحرس الوطني في الحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره.