أثنت جمعية المهندسين على جهود الجهات العامة والخاصة لاستقطاب المهندسين الكويتيين من مختلف التخصصات، مشيدة بفتح الهيئة العامة للبيئة باب التوظيف للمهندسين من تخصص هندسة البترول وغيره من التخصصات.

وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي إن هذه الخطوة تحسب للهيئة العامة للبيئة على جهودها لاستقطاب المهندسين الشباب من مختلف التخصصات، وخاصة مهندسي البترول مما سيقلص فترة انتظارهم للحصول على العمل أو الوظائف المناسبة.

وأشار الى ان استقطاب المهندسين البتروليين في البيئة سيساهم كثيرا في إنهاء مشكلة أصحاب تخصص الهندسة البترول والذين عمل نحو 50 منهم في مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، مضيفا أننا نأمل أن تحذو باقي الجهات الحكومية حذو الهيئة.