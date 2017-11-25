ناجيا: المعرض يترجم قوة العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر

شارك بنك الكويت الدولي في معرض الأسبوع الكويتي العاشر في القاهرة تحت شعار «الكويت في مصر»، والذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، م.شريف إسماعيل، وحضور سفير الكويت لدى القاهرة، محمد الذويخ، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2017 في فندق النيل ريتز كارلتون.

وحضر في هذا المعرض مجموعة كبيرة من الهيئات الكويتية الحكومية والخاصة إلى جانب الشركات الاستثمارية وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكويتي، ما جعله بمنزلة فرصة مميزة أمام الزوار والمشاركين للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية وأحدث المشاريع بين البلدين، إلى جانب التواصل مع المتخصصين وكبار المستثمرين.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي حريص على المشاركة في هذا الحدث الكبير لأنه يترجم قوة العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة، وتعكس الروح الطيبة بين الشعبين، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذا المعرض تحقق الفائدة للكويت من خلال تسليط الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الوطنية، مع إبراز نمو الحركة الاقتصادية في البلاد والإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات».

مؤكدا أن هذا المعرض يعد بمنزلة منصة اقتصادية تستهدف تعزيز حركة الاستثمار وعقد الصفقات التجارية الناجحة بين البلدين، إلى جانب تطوير العلاقات الكويتية المصرية خاصة بعد النجاح الذي حققه الحدث في السنوات التسع الماضية.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يسعى دائما إلى المشاركة في الفعاليات التي تهم الكويت سواء نظمت في الداخل أو الخارج، وذلك تماشيا مع رسالة البنك التنموية الرامية إلى المساهمة في تحقيق النهضة التنموية في البلاد خاصة في ظل علاقات التعاون الاستراتيجية بين الكويت ومختلف دول العالم.