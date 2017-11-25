وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اتفاقية مع دار نشر صينية بهدف نشر وترجمة الإصدارات الحكومية وإصدارات المجلس وتوزيعها إلكترونيا عبر مكتبة إلكترونية كبيرة تابعة لحكومة بكين.

وأفاد المجلس في بيان له بأن الأمين العام م.علي اليوحة وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي فيما وقعها د.تشي يانغ من دار «انتركونتننتال» الصينية للنشر، وذلك بهدف توزيع ونشر الإصدارات إلكترونيا من خلال موقع «تلك الكتب» الصيني.

وذكر المجلس ان مدة الاتفاقية 3 سنوات وتشمل الكثير من الجوانب الثقافية والاهتمام بتطوير العلاقات الثقافية الكويتية ـ الصينية، وأهمها الاتفاق على توزيع الإصدارات الحكومية وإصدارات المجلس ونشرها عبر الناشر الإلكتروني (تلك الكتب) وتبادل وترجمة الإصدارات.