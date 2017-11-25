حنان عبدالمعبود

شاركت الحملة الوطنية التوعوية لمرض السرطان (كان) في الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني الذي أقيم تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ونظمته محافظة الاحمدي تحت مظلة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» والذي أقيم بمجمع كويت ماجيك بمنطقة أبوحليفة.

وخلال الفعالية قام محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بجولة تفقدية وأبدى إعجابه بحملة «كان» ودورها التوعوي في المجتمع، مثمنا رفع مستوى الوعي الصحي الذي ساهم في انقاذ الكثير من المرضى نظرا لاكتشافهم الامراض السرطانية في بدايتها واتخاذ سبل العلاج في مراحل مبكرة.

وجاءت مشاركة الحملة باليوم التوعوي بتقديم العديد من الأنشطة منها توزيع النشرات التوعوية والهدايا التذكارية الخاصة بالحملة على رواد المجمع من خلال عدد من متطوعي حملة «كان» الذين بدورهم قاموا بشرح المفهوم العام للحملة، وكذلك التقديم لها مع رصد آراء الحضور بما تقدمه الحملة من خدمات توعوية وما تحمله من أهداف إنسانية نبيلة تتمثل في رفع نسبة الوعي الصحي لمرض السرطان بين أفراد المجتمع الكويتي، بالإضافة الى تحفيز المجتمع على تبني سلوك صحي يجنبهم الاصابة بالامراض.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لحملة كان استشاري الأورام د.خالد الصالح ان هذه المشاركة تأتي ضمن أنشطة الحملة التي تهتم بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع بالذهاب اليهم في اماكن التجمع من مؤسسات وهيئات ومجمعات، وتقديم كل المعلومات اللازمة لهم للحفاظ على صحتهم.