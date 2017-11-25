فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة ستقوم باستبعاد ما يقارب 9 مقاولين من تنفيذ مشاريعها المستقبلية، وذلك بسبب إخلالهم بالاتفاقيات والعقود المبرمة معها.

وأضاف ان الوزارة اتخذت هذا القرار بعد تأخر المقاولين في تنفيذ مشاريعها حسب البرنامج الزمني للوزارة، مؤكدا ان الوزارة وجهت العديد من المخاطبات والإنذارات الى المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الى انهم استمروا في البطء والتأخير، لافتا إلى أن الوزارة اضطرت في الفترة الأخيرة الى تحصيل مديونياتها من المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع ونجحت في استرداد ما يقارب الـ 30 مليون دينار.

وأشار المصدر إلى ان «الأشغال» ستشكل لجنة جديدة لتقييم المقاولين والشركات التي ستنفذ مشاريعها خلال الفترة المقبلة من خلال قاعدة البيانات لكل مقاول وشركة ووضع شروط وعقود تحمي حقوق الوزارة والمقاولين، مضيفا انه من المتوقع ان يتم الاتفاق مع شركات جديدة لتنفيذ مشاريع الوزارة خلال المرحلة المقبلة.