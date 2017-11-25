حلت وزيرة المعادن في الحكومة التنزانية إنجلينا كايروكي ضيف شرف في احتفالات تنزانيا باليوم العالمي للأطفال حديثي الولادة غير مكتملي النمو والذي يعقد بتاريخ ١٧ نوفمبر سنويا في الحفل الذي نظمته مؤسسة دوريس مولل التنزانية.

وقال سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم إن مشاركته في الحفل جاءت لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة دوريس مولل في رعاية الأطفال حديثي الولادة غير مكتملي النمو في كافة المناطق التنزانية لخلق بيئة مناسبة لهم عبر تقديم أفضل الخدمات الطبية والمعدات اللازمة، وأضاف أن مولل هي أصلا قد ولدت غير مكتملة النمو وأسست هذه المؤسسة الخيرية لتبين للعالم أن هؤلاء الأطفال لا يعانون من أمراض معينة أو قصور في النواحي العقلية وأنه يمكن لهم مواصلة حياتهم الطبيعية إذا توافرت لهم الرعاية المناسبة خلال الأشهر الأولى بعد الولادة..من جانبها أعربت وزيرة المعادن انجلينا كايروكي عن خالص شكرها وتقديرها الى الكويت لما تقدمه من مساعدات في مجالات مختلفة خاصة في القطاع الطبي وأن تلك المساعدات تنقذ حياة آلاف من المواطنين التنزانيين.