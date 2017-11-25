آلاء خليفة

الذكرى الـ 55 لصدور دستور الكويت كان لها وقع خاص هذا العام في كلية القانون الكويتية، حيث خصصت إدارة الكلية احتفالية بهذه المناسبة تمتد أسبوعا يشكل الطلبة العنصر الأساسي في فعالياتها من خلال فتح المجال أمامهم للتعبير عن مدى فهمهم وتمسكهم واستيعابهم لمقاصد الدستور الذي صدر في العام 1962 حيث كفل للمواطن جميع حقوقه، كما شكل الضمانة الأساسية لترسيخ قيم الحرية والديموقراطية وديمومة صيغة الحكم التي توافق عليها الشعب الكويتي مع أسرة الحكم.

وافتتح عميد الكلية د.محمد المقاطع الاحتفالية بكلمة شكر فيها كل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية التي ستمتد أسبوعا وتشمل معرضا يشارك الجميع في التعبير من خلاله عن معاني الاحتفال بصدور الدستور من خلال المقال والصورة واللوحة والبحث والدراسة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للكشف عن مواهبهم بمختلف الوسائل والطرق، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لتقييم المشاريع الطلابية التي وصل عددها إلى 25 عملا، لاختيار الأفضل على أن يتم تكريم أصحابها ومنحهم جوائز قيمة تقديرا لجهدهم وتميزهم.

وأفاد د.المقاطع بأن إدارة الكلية وانطلاقا من دورها في خدمة المجتمع ومن حرصها على أداء دورها الوطني دأبت منذ تأسيسها وحتى اليوم على تنظيم احتفالية تواكب فيها ذكرى صدور الدستور، بإقامة ندوات حوارية تتناول الأبعاد التي يتضمنها الدستور في فصوله ومواده التي لو تمعنا فيها اليوم لأدركنا مدى بعد نظر أولئك الذين صاغوه في بداية الستينيات من القرن الماضي ومازال صالحا حتى اليوم، ثم أشار إلى تصميم قاعة المحكمة الصورية في الكلية الذي يمثل طبق الأصل لقاعة المجلس التأسيسي وهذا ما يؤكد مدى اهتمامنا بالدستور.

وتضمنت الفعاليات معرضا احتوى على نسخ من دستور الكويت وعدد من الكتب والمؤلفات والمراجع والدراسات ذات الصلة بالدستور، وكذلك ما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام، إضافة إلى عدد من المقالات الصحافية.