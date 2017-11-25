توجه أمين سر قائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مرزوق الشريف بالشكر والتقدير للهيئة الإدارية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة وخص بالذكر لجان المستجدين على ما قاموا به من جهود واضحة في خدمة زملائهم المستجدين سواء من خلال استقبالهم ومساعدتهم في تسجيل بياناتهم بالموقع الالكتروني للهيئة أو من خلال تواجدهم مع المستجدين وخدمتهم وتنظيم دخولهم لاختبار القدرات في تخصصات التربية الفنية والتصميم الداخلي والتربية الموسيقية وباقي المقابلات الأخرى.

وأوضح الشريف أن عدد المستجدين المتقدمين للهيئة عبر الموقع الالكتروني حسبما أعلنت عميد القبول والتسجيل د رباح النجادة قد بلغ 9349 طالبا، ولا شك أن هذا العدد الكبير من المتقدمين قد احتاج جهودا جبارة لخدمتهم، لاسيما أن نحو 90% من هذا العدد قد تقدم للاتحاد لمساعدته في عملية التسجيل وما يتطلب ذلك من رفع لوثائق شريحة كبيرة من المتقدمين عبر السستم المخصص لذلك وما ترتب على ذلك من جهد مضاعف للاتحاد.

وقال الشريف إن منتسبي قائمة المستقبل الطلابي سيكونون متواجدين الى جوار الطلبة المستجدين خلال المقابلات الشخصية للإجابة عن كل استفسارات المستجدين، وكذلك مع بدء الفصل الدراسي المقبل لإرشاد المستجدين للقاعات الدراسية وتذليل أي صعوبات يمكن أن تواجه مسيرتهم الدراسية.