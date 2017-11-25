تحرص عمادة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت على دعم التواصل ومد جسور التعاون بين جامعة الكويت ووزارة التربية والتعليم العالي، ويتوج هذا التعاون بالمسابقة الهندسية السنوية التي تقيمها كلية الهندسة والبترول لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي هذا الإطار، تقدم كلية الهندسة والبترول ثلاث ورش عمل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية حيث تسهم هذه الورش في تحقيق التفاعل بين الطلاب والطالبات من جهة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية من جهة أخرى بما يعود بالنفع على جميع المشاركين. وتهدف هذه الورش إلى رفع قدرات الطلبة والطالبات من الناحية البحثية وإثراء قدرتهم على البحث العلمي لتعود بالفائدة على تطور ونجاح المشروع، ومن هذا المنطلق فقد قامت اللجنة التنظيمية للمسابقة بتنظيم ورشة العمل الأولى تحت عنوان «طرق البحث العلمي» لطلبة المرحلة الثانوية من القطاعين الحكومي والخاص بحضور أعضاء اللجنة مقرر اللجنة من قسم الهندسة الكهربائية د. مشعل الغربللي وأ.د.أحمد الخولي من قسم الهندسة الميكانيكية، د.اسامة العمير من قسم هندسة البترول، ود.نواف العتيبي من قسم الهندسة المدنية وذلك في يوم الخميس 9 نوفمبر 2017.

وقد حضر ورشة العمل الأولى 19 مدرسة، تضمنت 32 فريقا مشارك بالمسابقة، تمت مناقشة الطرق المختلفة لإجراء البحث العلمي بدءا من تحديد مجال البحث وانتهاء بتبني الفكرة الخاصة بمشروع كل فريق مشارك.

ومن جهته، أشار د. مشعل الغربللي الى أن العلم هو وقود التقدم، يدفع الدول دوما الى الأمام فتصبح قوية قادرة على بناء حضارة مشرقة واقتصاد متين وإنسان متزن، العلم.. هو الحياة.. هو النور الذي يضيء طريق البشرية، والعلم هو أساس التمدن، والتطور، وهو أساس الرقي بالأمم، واستدل على ذلك بقوله سبحانه: (وقل رب زدني علما) وأوضح الغربللي أن هذه الورشة تتضمن كيفية البدء في اختيار موضوع البحث والأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار منذ البداية للوصول إلى تحقيق الهدف من البحث.

ومن جانبه، استعرض أ.د.أحمد الخولي الطرق المختلفة للبحث العلمي والتفكير المنطقي لاختيار فكرة لموضوع المسابقة وكيفية بلورة الافكار وعرضها، واستعرض كذلك الشروط الخاصة بقبول فكرة المشروع والسلبيات التي تعترض قبول الفكرة، مثنيا على تواصل الفرق المشاركة مع أعضاء اللجنة الذين يمثلون كلية الهندسة والبترول بأقسامها العلمية المختلفة وامكانية الاستفادة من امكانيات الكلية من مختبرات وورشة ميكانيكية للوصول بالمشروع إلى أعلى درجات الكفاءة.

وذكر الخولي أنه يحق للطالب الاستعانة بالمراجع والمصادر المهمة التي يستطيع الوصول إليها بنفسه لاستكمال الجوانب التي تؤدي الى تكامل فكرة المشروع حتى يصبح شاملا من جميع الجوانب.