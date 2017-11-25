وقع معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية ممثلا بالمدير العام عثمان الثويني اتفاقية تعاون مع المرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية بفرنسا ممثلا برئيس المرصد بشير العبيدي.

وفي هذا الصدد، قال صرح الثويني إن الاتفاقية تركزت على مجالات التدريب والتأهيل التخصصي، وتعليم اللغة العربية بوصفها، وكذلك تنظيم المتلقيات الدولية الكبرى للنهوض بمجال اللغة العربية في العالم، واعداد وتسويق برامج تدريبية مشتركة.

وأكد الثويني أن برنامج «المتمم» لتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها هو باكورة هذه الاتفاقية وأولى ثمار التعاون وسيتم تنفيذه في الكويت في شهر ديسمبر، ودعا الهيئات والمدارس الخاصة والحضانات التي لديها معلمون غير ناطقين بالعربية للمشاركة في البرنامج لما له من اهمية بالغة في تأهيل معلمي اللغة العربية.

وبين أن معهد كامز يعمل منذ سنوات في مجال نشر اللغة العربية والعناية بها، وأنه يقوم بتعليمها للجاليات الوافدة داخل الكويت وكذلك للبعثات الديبلوماسية، لافتا الى أن «كامز» يسعى إلى تقديم أعمال وبرامج تدريبية متميزة يخدم بها المجتمع الكويتي، وإلى إقامة الشراكات المفيدة مع الجهات المختلفة محليا ودوليا.