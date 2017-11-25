قال رئيس فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة الجهراء د. فرحان الشمري إن الفرع افتتح مخيمه الربيعي السادس والعشرين، مساء يوم الخميس، ويحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمحاضرات، حيث تخلل فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان «الحاجة إلى العلم الشرعي.. الواقع والمأمول»، والتي ألقاها الشيخ د.عبدالله بن إبراهيم الزاحم أستاذ الفقه والمدرس في المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، ثم تتوالى محاضرات المخيم على مدى أربعة أشهر تناوبا بين دعاة الكويت والسعودية خلال يوم الخميس من كل أسبوع، حيث سيقام المخيم في منطقة استراحة الحجاج بمحافظة الجهراء خلف منتزه سليل الجهراء.

وأوضح الشمري أن لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الجهراء تجتهد من خلال هذا المخيم في تبليغ دين الله ـ عز وجل ـ ونشر رسالة الإسلام السمحة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وذلك باستضافة نخبة من علماء الأمة الإسلامية المعروفين برسوخ علمهم ونهجهم المعتدل.

وسيكون المخيم هذا العام حافلا بالفعاليات والأنشطة منها: إقامة درس علمي أسبوعي كل ثلاثاء، ويوم مفتوح كل أحد مع الدعاة والضيوف، كما يشتمل على فعاليات ترويحية للشباب، بالإضافة لتخصيص قاعة مجهزة للنساء تنقل من خلالها المحاضرات.

ودعت اللجنة الجمهور الكريم لحضور فعاليات المخيم، وذلك دعما لمسيرة هذا المخيم الزاخر بالعطاء، ولأهمية المحاضرات الإيمانية التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه.