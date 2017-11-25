تقيم لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة العارضية درسا أسبوعيا في «شرح العقيدة الواسطية» يلقيه الشيخ محمد السنين، وذلك مساء كل يوم سبت بعد صلاة المغرب في مسجد «صباح السالم» الكائن في العارضية ق 2، وسيكون هناك مكان مخصص للنساء.

والجدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة العارضية تضم العديد من اللجان مثل: لجنة الدعوة والإرشاد والتي تقوم بالدعوة الى لله عز وجل وفق الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الأحكام الشرعية، وتصفية الدين الإسلامي مما علق به من الشوائب والبدع التي أحدثها الناس، ولتحقيق هذا الفرض العظيم أنشأت اللجنة بعض اللجان المتخصصة، ومنها اللجنة العلمية، ومن أعمالها طبع وتوزيع الأشرطة والكتيبات الإسلامية النافعة، والنشرات الموسمية والبحوث العلمية، وإقامة الملتقيات والمنتديات الثقافية المتنوعة.

ومن اللجان كذلك لجنة توعية الجاليات التي تقوم بدعوة غير المسلمين الى الإسلام، وذلك بإقامة المحاضرات، وطباعة وتوزيع الأشرطة والكتيبات بمختلف اللغات.