قام مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.ناصر العجمي بزيارة لسجن النساء المركزي يوم الاربعاء الماضي، وعقد اجتماعا مع مدير السجن العقيد يوسف العتيبي ومساعده العقيد علي العتيبي، ثم تفقد الورش الحرفية والحاضنات التابعة للسجن والاطمئنان على سير عمل بتلك الورش والحاضنات والاطمئنان على التجهيزات التي تم توفيرها لبدء العمل والاستفادة منها بشكل فاعل تمهيدا لافتتاحها.

تأتي هذه الزيارة حرصا من إدارة التأهيل والتقويم على القيام بالدور المنوط بها في الإشراف والمساهمة في إعادة تأهيل وتهيئة النزلاء في المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل من خلال تفعيل الشراكات المختلفة مع مؤسسات الدولة ذات الصلة ومنها وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وتأهيلهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع.