عبدالعزيز الفضلي

في إطار الاستعداد لاختبارات الفترة الدراسية الأولى، أعلنت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري عن آلية تسلم الامتحانات ونماذج الإجابة من المطبعة السرية بديوان عام الوزارة، حيث سيتم تسليم الامتحانات للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي قبل الامتحان بيوم، بالفترة المسائية وحسب الوقت المخصص لكل منطقة، مشيرة الى ان لكل امتحان صندوقا او صندوقين حسب إحصائية المدرسة ويبين فيه اسم المدرسة على الصندوق وتعبأ الصناديق بالمظاريف بمعرفة مندوبي المناطق حسب الكشوف وتبقى في الوزارة كأمانة حتى يوم الامتحان، لافتة الى انه يتم تسليمها يوم الامتحان الساعة 5 فجرا لمندوبي المناطق التعليمية وترفع نماذج الإجابة على موقع الوزارة بعد نهاية زمن الامتحان المعتمد بساعة واحدة للصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي.