أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد الطلبة الذين قبلوا في جامعة الكويت من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 222 طالبا وطالبة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 يتوزعون على مختلف كليات الجامعة.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ «كونا» أمس إن عدد الطالبات المقبولات في جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 133 طالبة مقابل 89 طالبا.

وأضاف الفرحان أن عدد الدارسين في جامعة الكويت من المقيمين بصورة غير قانونية ارتفع إلى 613 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الحالي.