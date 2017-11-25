نجم : الكويت الدولة الوحيدة في منظومة مجلس التعاون التي وافقت على فتح مكتب تمثيل للمركز

أعلنت إدارة مجلس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انتقال رئاسة مجلس الادارة إلى ممثل الكويت المحامي بدر سعود البدر اعتبارا من دورة المجلس الجديدة ال (24) في يناير 2018.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، ان المركز منظمة دولية إقليمية حكومية متخصصة ونشأ مستقلا عن دول مجلس التعاون الست ونظامه الأساسي يعتبر معاهدة.



واوضح ان المعاهدات الدولية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من دستور دولة الكويت يجب ان تنفذ بقانون ولذلك صدر في الكويت القانون رقم (14 لسنة 2002) بالموافقة على إنشاء المركز وعلى نظامه الأساسي كما أصدرت باقي الدول الأعضاء الإجراءات الدستورية لنفاذ هذه المعاهدة الدولية ونشرها لتكون لها قوة القانون.



وأوضح أن الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في منظومة دول مجلس التعاون التي وافقت على فتح مكتب تمثيل للمركز إذ صدر القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت.



وذكر ان الاتفاق ينص على تمتع مكتب التمثيل بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز وأن يتعاون المكتب مع الحكومة لتسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة المحلية وأن تمنح الحكومة للمكتب التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه في الكويت.



يذكر ان المحامي بدر سعود البدر الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت في عام 1979 شغل منصب نائب رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2016 وهو عضو اللجنة التنفيذية بمركز الكويت للتحكيم التجاري وعضو في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية.