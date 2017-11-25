أكدت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية على كافة مناطق المحافظة لرفع مستوي النظافة بالمحافظة وإظهار المظهر الحضاري لها طبقاً للقرار الوزاري 190 لسنة 2008 ، مؤكدة على ان تلك الحملات أسفرت عن رفع 5159م3 من المخلفات والانقاض إلى جانب رفع 18 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها لموقع حجز البلدية.

ومن جانبه أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد الخرينج بأنه تم تقسيم الحملة إلى ثلاث محاور رئيسية لتغطية كافة مناطق المحافظة حيث تمركز المحور الاول على تنظيف مناطق "الفردوس ، الاندلس، العارضية ، الرقعي ، العارضية الصناعية" مسفراً عن رفع العديد من المخلفات تمثلت في حمولة 506م3 مخلفات باستخدام الكابسات و570م3 أنقاض تم رفعها بالنسافات ورفع 180م3 مخلفات باللوريات، مؤكداً على أن تم رفع 72م3 من الانقاض بآلية هوك لفت إلى جانب رفع 11 سيارة مهملة وارسالها لموقع حجز البلدية.

وأضاف الخرينج بأن المحور الثانى تضمن تنظيف مناطق "جليب الشويخ ، صباح الناصر،عبد الله المبارك ،الضجيج" حيث تم من خلاله رفع حمولة 1104م3 انقاض مستخدمين فيها الكابسات و حمولة 722م3 مخلفات تم رفعها باستخدام النسافات ، مضيفاَ إلى أنه رفع حمولة 198م3 من الانقاض باستخدام اللوريات إلى جانب رفع 7 سيارات سكراب وإرسالها لموقع الحجز.

واختتم الخرينج بالقول بان المحور الثالث تم من خلاله تنظيف مناطق"خيطان، الفروانية، العمرية، الرابية، أشبيلية ، الرحاب" حيث تم رفع حمولة 920م3 من الانقاض باستخدام الكابسات وحمولة 608م3 مخلفات مستخدمين فيها النسافات ورفع حمولة 279م3 أنقاض باستخدام اللوريات.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (139) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.