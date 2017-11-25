بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم السبت ببرقية تعزية الى وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة اللواء مجدي عبدالغفار عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء وأسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأعرب الشيخ خالد الجراح في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الآثم والخسيس مؤكدا وقوف دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.



وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا الأبرياء راجيا لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين الشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.