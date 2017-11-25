قالت مسؤولة من برنامج الأغذية العالمي إن رحلة جوية تقل عمال إغاثة هبطت في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت لأول مرة منذ حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية قبل نحو ثلاثة أسابيع.



وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج في المنطقة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم السبت "هبطت أول طائرة في صنعاء هذا الصباح وكانت تحمل عمال إغاثة".

وقال" التحالف" يوم الأربعاء إنه سيسمح بالمساعدات عبر مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر فضلا عن السماح بالرحلات الجوية للأمم المتحدة إلى صنعاء لكن لم يتأكد وصول أي مساعدات حتى الآن.